Des effets du réchauffement climatique palpables pour 96% des humains, qu’ils en soient conscients ou non

7,6 milliards de personnes, soit 96 % de la population mondiale, ont ressenti l’impact du réchauffement climatique au cours de l’année écoulée.

C’était selon un rapport de Climate Central, un groupe de réflexion sur les sciences du climat.

Samoa et Palau dans le Pacifique Sud ont connu les plus grandes empreintes digitales du changement climatique, parmi les zones étudiées.

Qu’ils s’en rendent compte ou non, quelque 7,6 milliards de personnes – 96% de l’humanité – ont ressenti l’impact du réchauffement climatique sur les températures au cours des 12 derniers mois, ont déclaré des chercheurs.

Mais certaines régions l’ont ressenti beaucoup plus fortement et fréquemment que d’autres, selon un rapport basé sur des méthodes évaluées par des pairs de Climate Central, un groupe de réflexion sur les sciences du climat.

Les habitants des régions tropicales et des petites îles entourées d’océans absorbant la chaleur ont été touchés de manière disproportionnée par les augmentations de température induites par l’homme, auxquelles ils ont à peine contribué.

Parmi les 1 021 villes analysées entre septembre 2021 et octobre 2022, les capitales des Samoa et des Palaos dans le Pacifique Sud ont connu les empreintes climatiques les plus discernables, ont déclaré les chercheurs dans le rapport publié jeudi.

Les pics de température dans ces endroits étaient généralement quatre à cinq fois plus susceptibles de se produire que dans un monde hypothétique dans lequel le réchauffement climatique ne s’était jamais produit.

Lagos, Mexico et Singapour figuraient parmi les grandes villes les plus exposées, la chaleur induite par l’homme augmentant les risques pour la santé de millions de personnes.

Les chercheurs de Climate Central, dirigés par le scientifique en chef Ben Strauss, ont cherché un moyen de combler le fossé entre le réchauffement climatique à l’échelle planétaire – généralement exprimé en température moyenne de surface de la Terre par rapport à une période de référence antérieure – et l’expérience quotidienne des gens.

Strauss a dit :

Le diagnostic des empreintes climatiques permet aux gens de savoir que leurs expériences sont des symptômes du changement climatique. Il représente un signal et montre que nous devons nous adapter.

En utilisant sept décennies de données de température quotidienne à haute résolution du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF) et deux douzaines de modèles climatiques, Strauss et son équipe ont créé un outil – l’indice de changement climatique.

L’outil calcule la probabilité qu’un temps anormalement chaud à un endroit spécifique un jour donné soit dû au changement climatique.

Dans 26 villes, par exemple, au moins 250 des 365 jours à partir d’octobre 2021 ont vu des augmentations de température qui étaient au moins trois fois plus susceptibles d’être dues au changement climatique.

“Injuste et tragique”

La plupart de ces villes se trouvaient en Afrique de l’Est, au Mexique, au Brésil, dans de petits États insulaires et dans l’archipel malais – un chapelet d’environ 25 000 îles appartenant à l’Indonésie et aux Philippines.

“L’effet du réchauffement est beaucoup plus perceptible dans la ceinture équatoriale parce qu’il y a eu historiquement moins de variabilité de température là-bas”, a déclaré Strauss à l’AFP.

C’est pourquoi même une augmentation relativement modeste des températures locales provoquée par le réchauffement climatique s’inscrit si clairement dans l’indice, a-t-il expliqué.

“Les températures des îles sont fortement façonnées par la température de l’océan qui les entoure”, a déclaré Strauss, qui a également cartographié les impacts projetés de l’élévation du niveau de la mer sur les zones côtières du monde entier.

Strauss a ajouté :

Voir que les petits États insulaires ont déjà perdu leurs climats historiques – alors même qu’ils risquent de perdre leurs terres à cause de la montée des mers – semble très injuste et tragique.

Le besoin urgent d’argent pour aider les nations tropicales vulnérables à s’adapter aux impacts climatiques sera carrément sur la table lorsque près de 200 pays se réuniront dans 10 jours pour les pourparlers des Nations Unies sur le climat en Égypte.

Les pays riches n’ont pas encore honoré une promesse vieille de dix ans d’augmenter le financement climatique des pays en développement à 100 milliards de dollars par an, même si le groupe consultatif sur le climat de l’ONU, le GIEC, estime que les coûts annuels d’adaptation pourraient atteindre un billion de dollars d’ici 2050 si le réchauffement continue à vive allure.