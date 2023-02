Des écureuils renifleurs de drogue formés pour rejoindre la police chinoise de Chongqing

Les écureuils et autres rongeurs sont bons pour la détection des drogues car ils ont la capacité de traverser les coins et recoins dans des espaces compacts et de détecter les drogues cachées dans des colis bien emballés, a déclaré Yin. Plus de 139 milliards de colis ont été collectés et livrés en Chine en 2022, selon le Bureau d’État des postes, et les autorités ont signalé des cas récents où des drogues ont été envoyées par la poste et déguisées en thé ou autres produits légaux pour éviter d’être détectées et saisies.