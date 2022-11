Des écrivains créatifs adolescents recherchés pour les prix Okanagan – Kelowna Capital News

Un nouveau concours vise à présenter la prochaine génération de créatifs talentueux dans toute la vallée de l’Okanagan.

Les 2022 Okanagan Young Writers’ Awards (OYWA) sont un nouveau concours littéraire fondé pour promouvoir l’excellence en écriture au niveau secondaire et collégial. Le concours est ouvert aux jeunes de 14 à 19 ans qui fréquentent une école ou une université.

Les OYWA offrent un prix en espèces de 200 $ pour chacune des deux principales catégories : fiction (une nouvelle ou une pièce en un acte) et poésie (un groupe de trois poèmes).

Le concours est maintenant ouvert jusqu’au 31 novembre.

Les œuvres sélectionnées seront présentées dans une collection Best of the Okanagan Young Writers’ Awards, publiée en version imprimée et en ligne par Okanagan Publishing House. Et la bibliothèque régionale d’Okanagan organise une lecture d’histoires/poésies dans leur succursale Mission récemment rénovée le 15 janvier.

Le jury de l’OYWA comprend certains des meilleurs de la région. Kerry Gilbert, du campus de l’Okanagan College Vernon, est un poète talentueux qui a reçu plusieurs prix pour ses travaux publiés. Jeremy Beaulne, du campus de l’Okanagan College Penticton, a écrit et mis en scène des pièces de théâtre et des sketches pour le théâtre et la télévision. Jeremy Lanaway, du campus de l’Okanagan College Vernon, contribue régulièrement à des magazines internationaux en plus de son travail d’enseignant. Jadon Dick, d’Okanagan Publishing House, est rédacteur en chef de la maison d’édition commerciale locale basée à Kelowna. Le jury est complété par Robert Humphries, un poète publié qui vit à Kelowna et qui a récemment publié son propre recueil Fractured Thoughts.

Il n’y a pas de frais de soumission pour l’OWYA, une étape intentionnelle du comité des prix afin d’augmenter l’accessibilité au concours. Les finalistes seront annoncés le 9 décembre et les gagnants le 16 décembre.

“Nous sommes ravis de partager la nouvelle de cet événement incroyable, qui, nous l’espérons, favorisera l’excellence en écriture au niveau secondaire et collégial”, a déclaré Dick, président de l’OYWA. « Grâce à ce concours, nous espérons reconnaître les réalisations littéraires exceptionnelles des jeunes de la région.

Pour participer, visitez OkanaganYoungWriters.ca.

@VernonNews

newsroom@vernonmorningstar.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

littéraireOkanagan