Des écouvillons Covid combinés permettraient de mieux détecter Omicron, suggèrent 2 articles

(D’autres études, dont une menée par l’équipe Caltech fin 2020 et début 2021, ont également révélé que les niveaux de coronavirus ont tendance à augmenter dans la salive avant le nez. “Donc, cette caractéristique au moins ne semble pas être spécifique à Omicron, », a déclaré M. Viloria Winnett.)

Mais plus tard, lorsque la charge virale a atteint un pic dans le nez, elle a atteint des niveaux plus élevés, en moyenne, que dans l’un ou l’autre des échantillons oraux, ont découvert les chercheurs.

Même alors, cependant, il y avait une variabilité importante. Par exemple, une femme avait des niveaux astronomiques de virus dans sa gorge tout au long de son infection, tandis que les niveaux viraux dans son nez oscillaient à plusieurs reprises entre détectable et indétectable au cours de plus d’une semaine. En revanche, un autre participant avait des charges virales systématiquement plus élevées dans son nez que dans sa gorge ou sa salive, même dès les premiers jours de son infection.

En raison de cette variation, au cours des quatre premiers jours d’infection, “aucun type d’échantillon unique” ne détectera de manière fiable plus de 90% des infections, même avec un test PCR très sensible, suggèrent les données.

Se concentrer sur un seul type d’échantillon signifie “vraiment manquer une grande partie de l’image”, a déclaré Reid Akana, étudiant diplômé à Caltech et auteur de l’étude.

Dans l’ensemble, les schémas des charges virales dans les prélèvements nasaux et pharyngés étaient plus dissemblables que toute autre comparaison d’échantillons. Que les gens utilisent des tests PCR ou antigéniques, au cours des quatre premiers jours de l’infection, tester ces deux sites en même temps détecterait beaucoup plus d’infections que l’un ou l’autre seul, suggèrent les données.