Des écologistes de la région de McHenry sauvent des chênes de Harvard juste avant le nouvel an – Shaw Local

C’est la fin de l’année, et le personnel et les bénévoles du Land Conservancy du comté de McHenry sont prêts à allumer un feu.

Au moins, ils sont prêts à éliminer les broussailles envahissantes – qui comprennent le nerprun, le chèvrefeuille et les mûres – avec des brûlures contrôlées dans le but d’aider à préserver et à entretenir les chênes.

Dans ce cas précis, cela signifie sauver deux grands chênes à Harvard.

Samedi matin, la réserve a organisé le sauvetage du chêne du réveillon du Nouvel An de cette année à la réserve naturelle d’Irish Oaks.

Plusieurs dizaines d’employés et de bénévoles sont venus aider à scier les broussailles et à gérer les incendies.

L’objectif est d’aider les chênes du bord ouest de la réserve à prospérer et à se régénérer, et même à permettre à davantage d’arbres de pousser, ont déclaré les membres du personnel de la conservation.

Les plantes envahissantes “sont mauvaises herbes et masquent ce que nous voulons faire pousser”, a déclaré l’écologiste de la restauration Megan Oropeza. “Les chênes se reproduisent sous certaines conditions : ils ont besoin de beaucoup de lumière et d’espace.”

En plus des chênes, la réserve veut que les herbes indigènes et les plantes à fleurs poussent comme végétation au sol, a déclaré Oropeza. Ces espèces ont également besoin de beaucoup de lumière, a-t-elle déclaré.

Le personnel et les bénévoles du Land Conservancy du comté de McHenry “sauvent” deux chênes à Harvard samedi matin 31 décembre 2022, dans le cadre de leur sauvetage annuel du réveillon du Nouvel An dans le but de préserver les espèces d’arbres indigènes du comté. (Aaron Dorman)

La journée de restauration du chêne, qui est une tradition du Nouvel An depuis 2008, est l’un des événements préférés du personnel de l’année, a déclaré Lisa Haderlein, directrice de la conservation.

Un participant régulier aux journées de sauvetage des chênes, le bénévole Dick Maguire du canton de Hartland, a déclaré qu’il était un « campeur heureux avec une tronçonneuse à la main » et a déclaré que la camaraderie le ramenait.

“Il y a beaucoup d’amis ici”, a déclaré Maguire. « C’est un projet merveilleux. Tout le monde apprend, même les novices.

Maguire a noté que les incendies et les équipements lourds signifiaient que les participants devaient être prudents et bien formés.

“Cela peut être une entreprise dangereuse”, a déclaré Maguire. “Tout le monde doit savoir où se trouve tout le monde.”

L’un des plus jeunes bénévoles, Kennett Ducci, 9 ans, de Woodstock, a déclaré qu’il avait appris à ne pas marcher sur la glace de l’étang adjacent. Ducci a déclaré qu’il savourait l’opportunité d’explorer la nature.

Le personnel et les bénévoles du Land Conservancy du comté de McHenry, dont Kennett Ducci, 9 ans, montré ici, “sauvent” deux chênes à Harvard le samedi matin 31 décembre 2022, dans le cadre de leur sauvetage annuel du réveillon du Nouvel An à une tentative de préserver les espèces d’arbres indigènes autour du comté. (Aaron Dorman)

Le sauvetage annuel des chênes tourne entre les sites de conservation, se concentrant souvent sur une poignée de chênes spécifiques, dans le cadre des efforts globaux de l’organisation pour aider à restaurer et à préserver les espèces indigènes dans le comté, a déclaré Haderlein.

“Ces chênes sont magnifiques”, a déclaré Haderlein. « Au printemps ou en été, nous reviendrons et ajouterons des semences. Voyez ce qui arrive. Parfois, les choses nous surprennent.