Des écologistes condamnés pour avoir vandalisé Van Gogh

L’un des manifestants coupables a déjà été emprisonné pour s’être attaché à un poteau de but lors d’un match de Premier League

Deux militants de “Just Stop Oil” ont été condamnés à des peines de prison pour avoir endommagé le cadre d’un tableau de Vincent van Gogh en septembre. Avant que le tribunal ne les déclare coupables de dommages criminels, l’un d’eux s’est comparé au leader des droits civiques Martin Luther King.

Emily Brocklebank, 24 ans, et Louis McKechnie, 22 ans, ont été condamnés mardi, la juge de district Neeta Minhas déclarant que le cadre du XVIIIe siècle entourant les «Peach Trees in Blossom» de van Gogh avait été « définitivement endommagé » lorsque le couple est entré à la Courtauld Gallery de Londres et s’y est collé la main en septembre.

“Il y avait de grandes zones de colle laissées derrière et des zones de solvant qui s’étaient infiltrées dans la dorure du cadre”, la procureure Francesca Cociani a déclaré au tribunal, selon The Independent. “Des parties du cadre étaient tombées.”

Lire la suite Des éco-manifestants attaquent une œuvre emblématique de Warhol (VIDEO)

Pour avoir causé un peu moins de 2 000 £ (2 426 $) de dommages au cadre, Brocklebank a été condamnée à 21 jours de prison avec sursis, ainsi qu’à un couvre-feu de six semaines pendant lequel elle doit porter un moniteur électronique. McKechnie – qui purge déjà une peine de six semaines de prison pour s’être attaché par câble à un poteau de but lors d’un match de Premier League anglaise entre Everton et Newcastle United – a été condamné à trois semaines supplémentaires derrière les barreaux.

Brocklebank a déclaré au tribunal qu’elle ne pensait pas que la colle “causerait beaucoup de dégâts” et que van Gogh lui-même, en amoureux de la nature, approuverait leur protestation. Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le public était d’accord avec ses actions, McKechnie s’est comparé à Martin Luther King, arguant que le leader des droits civiques était “l’homme le plus détesté d’Amérique” en 1960, selon Sky News.

Il a ajouté que le mouvement des droits civiques “travaille toujours” et cela “Les gens n’ont pas à aimer ce que nous faisons.”

Just Stop Oil a fait la une des journaux en vandalisant des œuvres d’art et en perturbant la circulation à travers le Royaume-Uni dans le but de faire pression sur le gouvernement pour qu’il suspende les licences d’extraction de combustibles fossiles. Le groupe est financé par le Climate Emergency Fund, une fondation créée par l’héritière milliardaire du pétrole Aileen Getty et dirigée par Trevor Neilson, un investisseur lié au Forum économique mondial et aux philanthropes controversés Bill Gates et George Soros.