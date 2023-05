Des écologistes brésiliens combattent la déforestation en Amazonie avec un nouveau modèle de propriété foncière

Au moins 10% de la forêt amazonienne a été détruite en moins de 40 ans.

Certaines propriétés publiques de l’Amazonie qui manquent de gouvernance, où les propriétaires fonciers autoproclamés peuvent refuser aux communautés l’accès aux lacs et à la pêche, sont plus vulnérables à la déforestation.

Une organisation à but non lucratif récemment créée au Brésil a acheté une partie de l’Amazonie le long du fleuve Juruá, où les scientifiques et les communautés locales peuvent travailler ensemble pour augmenter le niveau de vie dans la région et, en fin de compte, préserver la plus grande forêt tropicale du monde.

Dans un coin reculé de l’Amazonie, des écologistes brésiliens tentent de réussir là où le manque de gouvernance s’est avéré désastreux. Ils gèrent une étendue de terre d’une manière qui invite à la fois les populations locales et les scientifiques à s’engager dans la préservation de la plus grande forêt tropicale du monde.

L’objectif est ambitieux, contrer les forces qui ont détruit 10% de la forêt en moins de quatre décennies et créer quelque chose qui peut être reproduit dans d’autres parties de l’Amazonie.

Tout a commencé par une expédition de quatre mois le long de la rivière Juruá en 2016. Les chercheurs ont visité une centaine de communautés qui, à première vue, se ressemblaient : des rangées de maisons en bois sur pilotis le long de l’eau. Mais ils ont été frappés par les contrastes dans les conditions de vie.

Pour comprendre ce qu’ils ont vu, il est important de savoir que 29 % de l’Amazonie, une superficie d’environ trois fois la taille de la Californie, sont soit des terres publiques sans protection particulière, soit des terres publiques pour lesquelles aucune information publique n’existe, selon une étude. par l’Institut amazonien des personnes et de l’environnement.

Ces zones se sont avérées plus vulnérables à la déforestation. Les voleurs de terres chassent les communautés traditionnelles des terres, puis les défrichent, en espérant que le gouvernement les reconnaîtra comme propriétaires, ce qui arrive généralement.

« C’est très inégal. À l’intérieur des aires protégées, il se passe beaucoup de choses positives, mais à l’extérieur, elles semblaient avoir 40 ans de retard », a déclaré João Vitor Campos-Silva, socio-écologiste tropical, à l’Associated Press.

Les chercheurs savaient que la partie de la rivière connue sous le nom de Medio Juruá, près de la ville de Carauari, a une organisation sociale remarquable et que les gens gèrent durablement ses produits halieutiques et forestiers, comme l’açai. La désignation des terres ici est «réserves extractives», des terres publiques où les résidents sont autorisés à pêcher et à récolter certaines cultures.

Mais en dehors de ces réserves, dans de nombreux endroits, les gens reçoivent des ordres de propriétaires fonciers autoproclamés, a déclaré Campos-Silva. Des communautés entières se voient refuser l’accès aux lacs, même pour pêcher pour nourrir leurs familles. Les gens ne sont pas propriétaires de la terre et ils ne savent pas qui en est propriétaire.

« Nous avons commencé à penser qu’il pourrait être intéressant de concevoir un modèle de conservation basé sur une échelle de bassin », où les communautés pourraient récolter les produits forestiers et pêcher et protéger la forêt, au lieu de se déplacer vers la ville ou de recourir à des activités illégales, telles que l’exploitation forestière sans licence. et la surpêche.

Ils ont donc créé l’Institut Juruá à but non lucratif et acheté une propriété de forêt tropicale de 8 miles le long de la rivière Juruá. Il comprend environ 20 lacs, certains avec un bon potentiel pour l’élevage de pirarucu prisés, le plus grand poisson à écailles d’eau douce au monde, qui peut atteindre jusqu’à 440 livres.

L’objectif, a déclaré Campos-Silva, est de promouvoir une science de haute qualité, fondée sur la collaboration avec les habitants de la région.

Aux alentours du terrain de l’Institut se trouvent 12 communautés d’anciens saigneurs de caoutchouc. Les Brésiliens les appellent « ribeirinhos », ou peuple des rivières, par opposition aux résidents autochtones.

Dans le passé, la possibilité de vivre de l’hévéa attirait leurs grands-parents en Amazonie. De nos jours, le principal revenu provient du pirarucu. Le contrôle de cette pêche s’est avéré durable, faisant revivre une espèce qui était en déclin et générant des revenus sans avoir besoin de défricher la forêt, avec tout ce que cela signifie pour la perte de biodiversité.

La forêt amazonienne, qui couvre une superficie deux fois plus grande que l’Inde, contient également d’énormes réserves de carbone et constitue un tampon essentiel contre le changement climatique. Poussée par les voleurs de terres, la déforestation a atteint un sommet en 15 ans ces dernières années alors que Jair Bolsonaro, qui a quitté ses fonctions en janvier, était président. La destruction dans l’est de l’Amazonie a été si importante qu’elle est devenue une source de carbone plutôt qu’un puits de carbone.

Pour impliquer les communautés riveraines dans la gouvernance, l’institut a mis en place un comité directeur et lancé une série de réunions publiques appelées « communauté de rêves », où les gens pouvaient hiérarchiser les améliorations qu’ils souhaitaient le plus.

Pour éviter les préjugés potentiels liés au sexe et à l’âge, ils ont travaillé en trois groupes – les femmes, les jeunes et les hommes, a déclaré Campos-Silva.

La présidente de l’association des communautés fluviales, Fernanda de Araujo Moraes, a déclaré que l’objectif principal était d’empêcher les riverains de se déplacer vers les villes amazoniennes, où le chômage parmi les personnes peu qualifiées est endémique et la violence est répandue, grâce au trafic de drogue.

Dans sa propre communauté de Lago Serrado, où 12 familles vivent dans des maisons sur pilotis, les femmes et les hommes ont indiqué que l’électricité 24 heures sur 24 était leur priorité absolue. Actuellement, il n’est disponible que trois heures par jour. Les jeunes ont choisi la formation à la pêche.

Moraes pense que ce type de collaboration est la voie la plus rapide vers le progrès. « Nous voulons améliorer la vie des gens et l’Institut veut la même chose », a-t-elle déclaré, assise sur le sol de sa maison, s’occupant de sa petite fille. Le gouvernement, dit-elle, n’est pas toujours sur la même page.

« C’est quelque chose qui n’existe pas ici en Amazonie, ça n’existe nulle part au Brésil. Si ça marche, ce qui arrivera, ça attirera l’attention de beaucoup de gens », a déclaré José Alves de Morais, un habitant de la ville. entretien au bord du lac juste derrière la communauté.

Morais travaille comme gardien de lac, surveillant les intrus qui pourraient prendre du poisson ou couper des arbres. Sa famille espère participer à la gestion de la pêche au pirarucu par l’institut, qui attend l’approbation fédérale.

Sur le plan scientifique, l’institut a construit une péniche et une maison en bois permettant à 20 chercheurs de passer des saisons le long de la rivière Juruá. L’un étudie le singe uakari. D’autres examinent ce qui fait le succès des arrangements sociaux dans la région. Ils ont créé un programme, Forest Scientists, pour former les élèves des écoles secondaires locales à la collecte sur le terrain, à la systématisation des données et à la préparation de rapports.

L’initiative est dirigée par Carlos Peres, professeur d’écologie de la conservation tropicale né en Amazonie à l’Université d’East Anglia, au Royaume-Uni. En avril, ce travail, commencé comme une expérience, a été reconnu par une organisation suisse à but non lucratif lorsque lui et trois autres scientifiques ont remporté le prix Frontiers Planet, doté de 1,1 million de dollars. L’argent sera réinvesti dans le projet, qui a déjà reçu le soutien de Synchronicity Earth, National Geographic et Rolex au sein du projet Perpetual Planet.

L’étude gagnante a utilisé des données recueillies lors de ce voyage de 2016. Co-écrit par Campos-Silva et d’autres, il a constaté que les communautés vivant à l’intérieur des zones protégées bénéficient d’un meilleur accès aux soins de santé, à l’éducation, à l’électricité et à l’assainissement de base, ainsi qu’à un revenu plus stable, que les communautés des zones non désignées. Ils ont constaté que seulement 5 % des adultes dans les zones protégées aspirent à déménager dans une ville, contre 58 % des adultes dans les zones non protégées.

L’article soutient que dans les pays tropicaux aux ressources limitées, il est possible de réaliser la conservation et de profiter aux communautés locales en même temps, en mettant plus de pouvoir entre leurs mains.

Peres, le directeur scientifique de l’Institut, dit qu’il espère inspirer des solutions dans toute la région amazonienne, en intégrant les connaissances traditionnelles à la science des modèles occidentaux.

« Nous n’avons pas toutes les réponses », a-t-il déclaré. « Mais nous avons l’audace d’essayer d’avancer sur ces questions. »