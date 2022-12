Des écologistes attaquent une cimenterie en France (VIDEO)

L’usine Lafarge a été prise d’assaut par jusqu’à 200 militants, qui ont causé d’importants dégâts aux installations, aux véhicules et aux bâtiments

Une cimenterie appartenant à la société Lafarge à Bouc-Bel-Air, en France, aurait subi des dommages importants après qu’un groupe d’éco-activistes ait saccagé l’installation, invoquant des problèmes de pollution de l’air. Selon la chaîne d’information française BFM TV, jusqu’à 200 personnes ont pris d’assaut la propriété samedi soir.

Les assaillants, qui se font appeler le groupe “Action Lafarge”, auraient utilisé un certain nombre de méthodes pour endommager l’usine, telles que saboter des incinérateurs, des systèmes et des appareils électriques, couper des câbles, renverser des sacs de ciment, endommager des véhicules et du matériel de construction, briser des vitres et la pulvérisation de graffitis.

« Ici à Bouc-Bel-Air, les fours qui ont été ciblés, longtemps alimentés par les déchets industriels et les pneus, sont désormais un symbole du greenwashing. La pollution de l’air est considérable et a été maintes fois dénoncée par toute la presse et les riverains. Cependant, les cheminées crachent toujours leur venin », a écrit le groupe dans un communiqué de presse, qualifiant Lafarge de l’un des plus grands « pollueurs et producteurs de CO2 du pays ». Le groupe s’est engagé à “continuer à démanteler” les infrastructures de Lafarge afin de mettre fin à “l’éco-capitalisme colonial”.

François Petry, directeur général du cimentier, a nié les allégations de pollution et a plutôt qualifié l’installation d'”usine à la pointe de la technologie” dans le domaine des matériaux sans carbone. Il a noté que la récente attaque a non seulement entravé les opérations locales, mais a affaibli l’approche progressiste dans l’ensemble de l’industrie.

Lire la suite Des écologistes bloquent l’aéroport de Berlin pendant plus d’une heure

Les dégâts pourraient obliger l’entreprise à suspendre ses activités pendant plusieurs semaines, a déclaré le maire de Bouc-Bel-Air, Richard Mallie, à BFMTV. Entre-temps, la gendarmerie française a été chargée de mener l’enquête. Une quarantaine de soldats ont été déployés pour sécuriser la zone, mais pour l’instant aucune arrestation n’a été effectuée.

L’attaque survient alors que les éco-activistes occidentaux ont intensifié leurs activités cette année. Un certain nombre ont été impliqués dans des affrontements avec la police, avec une foule de quelque 4 000 personnes affrontant des gendarmes à Sainte-Soline en octobre. D’autres ont choisi des mesures moins violentes, mais tout aussi perturbatrices, comme des sit-in sur la voie publique, et se coller aux autoroutes et aux tarmacs des aéroports. Certains groupes ont choisi de cibler des œuvres d’art et ont éclaboussé de peinture des peintures inestimables dans des musées à travers l’Europe.