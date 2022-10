Des écologistes anti-pétrole versent de la soupe à la tomate sur le tableau “Tournesols” de Van Gogh

Vendredi, deux manifestants pour le climat ont lancé de la soupe à la tomate sur un tableau de Vincent Van Gogh à la National Gallery de Londres – la dernière d’une série de tentatives de vandalisme d’œuvres d’art célèbres pour parler contre le pétrole.

La police métropolitaine de Londres a déclaré que des agents avaient arrêté deux personnes soupçonnées de dommages criminels et d’intrusion aggravée.

Le duo était partisan du groupe d’activistes Just Stop Oil, qui se livre à des cascades publicitaires pour attirer l’attention du public sur changement climatique .

LES MILITANTS BRITANNIQUES DU CLIMAT COLLENT LES MAINS À LA PEINTURE DE VINCENT VAN GOGH AU MUSÉE DE LONDRES

La vidéo montre la paire laissant tomber une couche extérieure de vêtements, révélant leurs t-shirts Just Stop Oil et sortant les boîtes de soupe. La peinture est enfermée dans du verre et à part des dommages mineurs au cadre, l’œuvre est “indemne”, a déclaré la National Gallery dans un communiqué.

“La créativité et l’éclat humains sont exposés dans cette galerie, mais notre patrimoine est détruit par l’incapacité de notre gouvernement à agir sur la crise climatique et du coût de la vie”, a déclaré Just Stop Oil dans un communiqué peu de temps après que les images soient devenues virales.

« À quoi sert l’art face à l’effondrement de la société civile ? le groupe a continué. “L’establishment artistique, les artistes et le public amateur d’art doivent s’engager dans la résistance civile s’ils veulent vivre dans un monde où les humains sont là pour apprécier l’art.”

LA GALERIE DÉCOUVRE L’AUTOPORTRAIT DE VAN GOGH DERRIÈRE D’AUTRES PEINTURE

Les tournesols ont fait l’objet de deux séries de peintures de van Gogh, et des œuvres d’art de l’ensemble floral se vendent pour des dizaines de millions de dollars.

Ce n’est pas le premier assaut public de Just Stop Oil contre Van Gogh – le peintre vénéré est une cible commune de l’attention des militants du climat.

En juin, deux militants de Just Stop Oil ont collé leurs mains au cadre d’un Peinture de Van Gogh dans une galerie londonienne pour protester contre la politique climatique du gouvernement.

Louis McKechnie, 21 ans, et Emily Brocklebank, 24 ans, se sont collés au tableau de 1889 de Van Gogh “Peach Trees in Blossom”, qui est accroché à la Courtauld Gallery de Somerset House à Londres.

“Une œuvre d’art bénéficie de cette protection et de cette préoccupation de l’État. Alors que les gens en Éthiopie, en Somalie, en Inde, au Pakistan, aux États-Unis, en Australie (pour n’en nommer que quelques-uns) qui souffrent du changement climatique sont MAINTENANT ignorés et abandonnés”, a écrit le groupe. “Qu’est-ce qui est le plus important ? Ce tableau ? Ou un futur” ?!

L’Associated Press a contribué à ce rapport.