Des écologistes à Vienne défigurent le tableau “La mort et la vie” de Gustav Klimt de 1915 avec un “liquide huileux noir”

Des militants du climat en Autriche ont dégradé mardi un célèbre tableau dans un musée de Vienne, la dernière d’une série de manifestations de ce type ciblant des œuvres d’art inestimables dans un appel à l’action contre les combustibles fossiles.

Les membres d’un groupe d’activistes appelé Last Generation ont mis en ligne mardi des photos et des vidéos montrant un manifestant versant un “liquide noir et huileux” sur le tableau “La mort et la vie” de Gustav Klimt au musée Léopold avant l’intervention de la sécurité. On peut voir un autre militant tenter de se coller à la barrière de protection devant le tableau.

“Les nouveaux forages pétroliers et gaziers sont une condamnation à mort pour l’humanité”, a tweeté Last Generation après la cascade.

Le groupe demande des lois qui abaisseraient les limites de vitesse sur autoroute à 100 km/h (environ 62 mph), ce qui, selon eux, permettrait d’économiser 460 millions de tonnes de CO2 par an en Autriche et de réduire le bruit et la pollution de l’air.

Dernière génération a organisé la manifestation un jour où le public a reçu l’entrée gratuite au musée pour la Saint-Léopold, dans un événement parrainé par OMV, un société pétrolière et gazière.

“Les gens qui cherchent et forent encore du nouveau pétrole et du gaz ont du sang sur les mains – et aucun parrainage ne pourra jamais laver ce sang”, a déclaré le groupe d’activistes. “Il ne peut y avoir d’art propre avec de l’argent sale en jeu !”

Des militants pour le climat de divers groupes ont tenté ces derniers mois de dégrader des peintures et de se coller à d’autres œuvres d’art dans des musées à travers l’Europe. Le 11 novembre, des écologistes radicaux en Norvège ont essayé en vain de se coller au tableau “Le Cri” d’Edvard Munch de 1889 dans un musée d’Oslo. Le mois dernier, deux militants ont été arrêtés à Londres, en Angleterre, après avoir lancé des boîtes de soupe à la tomate sur le tableau “Tournesols” de Vincent van Gogh.

Les responsables du musée ont déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse que le musée avait renforcé la sécurité après ces récentes attaques et que l’œuvre de 1915 “La mort et la vie” de Klimt n’avait pas été touchée par la manifestation de mardi.

“Heureusement, l’œuvre d’art n’a pas été endommagée. Néanmoins, nous sommes choqués que le musée Léopold ait été mis en avant ici”, a déclaré le directeur muséologique Hans-Peter Wipplinger lors d’une conférence de presse, selon Reuters.

Alors que Wipplinger a déclaré que le musée sympathisait avec la cause des militants, il a condamné la manifestation et a déclaré que Last Generation serait facturé pour le déploiement et le nettoyage de la police, estimant le coût à au moins cinq chiffres en euros.

On ne sait pas si les militants ont été arrêtés.