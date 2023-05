Des écoliers subissent des «blessures qui changent leur vie» dans un accident de bus à Melbourne | Nouvelles du monde

Le bus transportait 45 élèves lorsqu’il a été impliqué dans un grave accident (Photo: AP) Un groupe de jeunes du primaire des écoliers ont subi des blessures qui ont changé leur vie après un horrible accident de bus. Il y avait 45 élèves dans le bus lorsqu’il aurait été heurté par derrière par un camion et s’est renversé à Melbourne, en Australie, hier après-midi. Les services d’urgence et des passants se sont précipités sur les lieux pour aider et 21 enfants, âgés de 5 à 11 ans, ont été transportés à l’hôpital, dont beaucoup ont nécessité une intervention chirurgicale immédiate. Sept étudiants restent aujourd’hui à l’hôpital – dont un en soins intensifs – et le conducteur du camion a été inculpé de quatre chefs de conduite dangereuse causant des blessures graves. Le surintendant de la police de Victoria, Michael Cruse, a déclaré que d’autres accusations étaient également probables et que certaines des blessures subies sont « vraiment très traumatisantes ». Avertissement : Cet article contient des détails sur l’incident que certaines personnes peuvent trouver pénibles. Le bus venait tout juste de quitter l’école primaire d’Exford, dans l’ouest de Melbourne, pour retourner dans une école voisine après une épreuve d’athlétisme lorsque l’accident choquant s’est produit. Sept enfants sont toujours hospitalisés – dont un en soins intensifs (Photo: AP) La police a déclaré que le camion avait heurté l’arrière de l’autobus scolaire et l’avait fait se renverser à une intersection dans la communauté semi-rurale d’Eynesbury. La directrice Lisa Campo a parcouru la courte distance entre l’école et le site de l’accident et faisait partie de ceux qui ont aidé les enfants, dont six qui ont été piégés dans l’épave. Elle a dit: «Je ne savais pas ce que j’allais voir. Honnêtement, je pensais que je serais juste là pour réconforter des enfants en détresse qui avaient été dans une collision mineure. « Je ne m’attendais pas à voir ça et j’espère ne plus jamais revoir ça. »



Des enfants, âgés de 5 à 11 ans, ont subi des blessures catastrophiques dans l’accident (Photo: AP) Les équipes de pompiers d’urgence sont entrées dans le bus par une lucarne dans son toit, et le pare-brise brisé a été utilisé comme sortie de secours principale pour libérer les étudiants. Plus: Tendance

La directrice générale du Royal Children’s Hospital de Melbourne, Bernadette McDonald, a confirmé la nature catastrophique des blessures subies par certains enfants. Elle a déclaré: «Les enfants ont subi des blessures multiples et traumatiques, notamment des amputations partielles et complètes des bras, de multiples blessures par écrasement, de graves lacérations à la tête et au corps, des blessures à la tête, des blessures aux éclats de verre. « Trois patients sont surveillés attentivement en termes de lésions de la colonne vertébrale. » Le conducteur du camion qui se serait écrasé à l’arrière du bus a été inculpé (Photo: AP) Mme McDonald a confirmé qu’au moins un enfant avait perdu un bras entier, mais n’a pas précisé combien de blessés avaient subi des amputations partielles. Elle a également déclaré que l’hôpital aidait certaines familles extrêmement traumatisées, ajoutant: « Nous travaillons extrêmement dur pour fournir le soutien et les soins traumatiques dont ils auront besoin non seulement maintenant, mais également dans les semaines et les mois à venir. » Les ambulanciers paramédicaux ont évalué les victimes hébétées qui ne semblaient pas avoir besoin d’être transportées à l’hôpital dans l’herbe entourant le site de l’accident. Le chauffeur du bus a été transporté à l’hôpital avec des blessures mineures mais n’a pas été admis, tandis que le chauffeur du camion, qui doit comparaître par liaison vidéo au tribunal de première instance de Melbourne aujourd’hui, n’a pas été blessé.



Les services d’urgence et les passants ont aidé les enfants sur les lieux, décrits par la police comme « très traumatisants » (Photo: AP) Le surintendant Cruse a rendu hommage aux passants et au chauffeur d’autobus blessé qui a aidé les enfants à sortir de l’autobus. Il a déclaré: «C’est une scène vraiment confrontante. Certaines des blessures sont vraiment très traumatisantes et ce serait une scène difficile à traverser pour un passant, puis avoir agi comme ils l’ont fait est vraiment admirable. M. Cruse a confirmé que « la vitesse sera prise en compte ainsi que dans le cadre de l’enquête » sur l’incident. Le week-end, au moins 26 personnes, dont un bébé et des enfants, ont été tués après qu’un minibus a pris feu dans un accident dévastateur avec un camion au Mexique. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected] Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

