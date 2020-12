Ensuite, ils ont reçu de nouveaux vêtements pour se changer et ont été emmenés pour rencontrer le président nigérian, Muhammadu Buhari.

Paraissant étourdis et toujours vêtus de leurs vêtements poussiéreux, ils étaient entassés dans une salle de conférence, certains accroupis sur le sol, d’autres éclipsés par de grandes chaises en cuir. Reporters de télévision microphones de poussée sur eux.

Les caméras ont roulé vendredi alors qu’elles étaient conduites pieds nus par des soldats portant des fusils et portant des cagoules à travers le terrain bien entretenu de la maison du gouverneur à Katsina, à 130 km au sud de Kankara, la ville où ils avaient étudié.

DAKAR, Sénégal – Des centaines de garçons enlevés la semaine dernière dans leur pensionnat du nord-ouest du Nigéria ont été libérés jeudi soir après six jours de captivité. Mais ils avaient des relations publiques à faire pour le gouvernement avant de pouvoir rentrer chez eux.

Boko Haram, le groupe islamiste qui a terrorisé le nord-est du Nigéria, avait affirmé être à l’origine de l’enlèvement massif de Kankara, soulevant la perspective inquiétante que leur portée s’était étendue bien au-delà de leur territoire d’origine. Bien qu’à des centaines de kilomètres de là, l’attaque de la semaine dernière avait une ressemblance frappante avec les enlèvements massifs d’écolières effectués par le groupe à Chibok en 2014 et à Dapchi en 2018.

Les ravisseurs les ont battus, les ont fait marcher pendant des jours à travers les fourrés et leur ont donné très peu à manger et à boire, ont-ils déclaré aux journalistes locaux. Ils ont été pétrifiés par les jets militaires qui tournaient au-dessus de leur tête.

Kidnappés par des hommes armés lors d’une attaque le 11 décembre contre l’école secondaire des sciences du gouvernement à Kankara, une ville du nord-ouest du pays, les élèves avaient traversé une épreuve terrifiante et épuisante.

Il a dit que chaque jour, ils étaient nourris une seule fois et recevaient de l’eau deux fois, mais ils étaient constamment battus. Il a dit que les membres de gangs avaient battu certains des plus petits garçons avec de gros fusils. «Petits, petits garçons,» dit-il en secouant la tête. «Je ne sais pas comment expliquer.»

«Sincèrement parlant, ils ne sont pas Boko Haram», a identifié le garçon par un membre de la famille comme Sani Abdulhamid, a déclaré à une chaîne de télévision nigériane après la libération, l’air secoué et distrait dans une salle remplie de ses camarades de classe alors que les journalistes et les fonctionnaires le bousculaient.

Et vendredi, le garçon qui avait dans la vidéo, sous la contrainte, a décrit les ravisseurs comme des membres de Boko Haram.

Mais le gouvernement et de nombreux parents ont décrit les ravisseurs non comme des terroristes mais comme des «bandits», le terme local désignant les gangs de criminels qui organisent des attaques fréquentes dans le nord-ouest du pays.

L’enlèvement est une préoccupation croissante au Nigeria, où la violence des gangs, les vols à main armée, le terrorisme et la piraterie sont monnaie courante. Plus de 18 millions de dollars ont été versés à des ravisseurs entre 2011 et 2020, selon un rapport du cabinet de conseil nigérian SB Morgen, qui a déclaré que les enlèvements contre rançon s’étaient fortement accélérés au cours des quatre dernières années.