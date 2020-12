KATSINA, Nigéria (AP) – Plus de 300 écoliers nigérians, libérés après avoir été enlevés la semaine dernière lors d’une attaque contre leur école, sont arrivés dans la capitale de l’État de Katsina pour célébrer leur libération.

Les garçons ont été enlevés dans la nuit du 11 décembre à l’école secondaire des sciences du gouvernement du village de Kankara, dans l’État de Katsina, dans le nord-ouest du Nigéria.

Les étudiants sont arrivés vendredi à Katsina, la capitale de l’État, et ont rencontré le gouverneur de Katsina, Aminu Bello Masari.

Les yeux brouillés et semblant abasourdis par leur épreuve, les garçons s’entassaient sur des chaises dans une salle de conférence, la plupart toujours dans leurs uniformes scolaires, certains enveloppés dans des couvertures grises. Le plus âgé des garçons était assis au premier rang et a été accueilli par des fonctionnaires.

Masari avait annoncé sa libération jeudi soir, affirmant que 344 pensionnaires avaient été remis aux responsables de la sécurité. Masari a déclaré à l’Associated Press qu’aucune rançon n’avait été versée pour garantir la liberté des garçons.

«Je pense que nous pouvons dire … nous avons récupéré la plupart des garçons, sinon tous», a-t-il déclaré.

Les garçons de l’internat secondaire passeront des examens physiques dans la capitale de l’État avant d’être réunis avec leurs familles, a déclaré le gouverneur.

Les rebelles jihadistes de Boko Haram au Nigéria ont revendiqué la responsabilité de l’enlèvement. Le chef Abubakar Shekau a déclaré qu’ils avaient attaqué l’école parce qu’ils pensaient que l’éducation occidentale n’était pas islamique.

Plus de 800 étudiants étaient présents au moment de l’attaque. Des centaines de personnes se sont échappées, mais on pense que plus de 330 ont été prises.

Le gouvernement avait déclaré qu’il négociait avec les assaillants de l’école, décrits à l’origine comme des bandits. Les experts affirment que l’attaque a probablement été menée par des gangs locaux, qui ont organisé des attaques de plus en plus meurtrières dans le nord-ouest du Nigeria cette année, qui collaboraient avec Boko Haram. Des bandits armés, également connus pour leurs enlèvements contre rançon, ont tué plus de 1 100 personnes depuis le début de l’année dans la région, selon Amnesty International.

L’enlèvement de vendredi était un rappel effrayant des précédentes attaques de Boko Haram contre des écoles. En février 2014, 59 garçons ont été tués lorsque les jihadistes ont attaqué le Collège du gouvernement fédéral Buni Yadi dans l’État de Yobe.

En avril 2014, Boko Haram a enlevé plus de 270 écolières d’un internat gouvernemental à Chibok, dans le nord-est de l’État de Borno. Une centaine de ces filles sont toujours portées disparues.

En 2018, les extrémistes islamiques de Boko Haram ont ramené la quasi-totalité des 110 filles qu’ils avaient enlevées d’un pensionnat à Dapchi et ont averti: «Ne remettez plus jamais vos filles à l’école.»

Alors que le président Muhammadu Buhari a cité la libération des écolières Dapchi comme un succès lors d’une déclaration au public jeudi soir, il a réitéré qu’il y avait encore beaucoup de travail à faire.

Au milieu d’un tollé dans la nation ouest-africaine au sujet de l’insécurité dans le nord, Buhari a noté les efforts fructueux de son administration pour obtenir la libération d’étudiants précédemment enlevés. Il a ajouté que le gouvernement «est parfaitement conscient de sa responsabilité de protéger la vie et les biens des Nigérians».

«Nous avons beaucoup de travail à faire, surtout maintenant que nous avons rouvert les frontières», a déclaré Buhari, reconnaissant que la région nord-ouest du Nigéria «présente un problème» que l’administration «est déterminée à résoudre».

Petesch a rapporté de Dakar, Sénégal