Plus tôt jeudi, des manifestants ont défilé dans la ville de Katsina, au nord-ouest du pays, sous une banderole portant la mention #BringBackOurBoys alors que la pression montait sur le gouvernement pour améliorer la sécurité.

« Le nord du Nigéria a été abandonné à la merci d’insurgés vicieux, de bandits, de ravisseurs, de voleurs armés, de violeurs et d’un assortiment de criminels endurcis », a déclaré Balarabe Ruffin de la Coalition of Northern Groups (CNG), qui se concentre sur le bien-être des Nigérians du nord. .

Les gangs armés qui volent et kidnappent contre rançon, communément appelés «bandits», mènent des attaques contre des communautés du nord-ouest, ce qui rend difficile pour les habitants de cultiver, de voyager ou d’exploiter de riches ressources minérales dans certains États comme l’or.

Les gangs criminels opérant dans le nord-ouest ont tué plus de 1100 personnes au cours du seul premier semestre 2020, selon le groupe de défense des droits Amnesty International.

Dans le nord-est, Boko Haram et sa branche, la province de l’État islamique en Afrique de l’Ouest, ont mené une insurrection de dix ans qui aurait déplacé environ 2 millions de personnes et tué plus de 30 000 personnes. Ils veulent créer des États basés sur leur interprétation extrême de la charia.

Le président nigérian, Muhammadu Buhari, qui vient de Katsina, a déclaré à plusieurs reprises que Boko Haram avait été «techniquement vaincu».

Ancien dirigeant militaire, M. Buhari a été élu en 2015 en grande partie en raison de sa promesse d’écraser l’insurrection. Sous son prédécesseur, Goodluck Jonathan, Boko Haram a grandi en force et en territoire contrôlé de la taille de la Belgique.