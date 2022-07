Des écoliers enseignent la gentillesse dans les transports publics montrent que les enfants savent mieux

Nos aînés essaient toujours de nous inculquer de bonnes habitudes et de l’étiquette. C’est parce qu’on croit que l’apprentissage de la gentillesse, de l’altruisme, des bonnes habitudes, de la générosité et de la compassion dans l’enfance aide tout au long de la vie. Eh bien, suivant le même modèle d’infusion de générosité chez les tout-petits, une vidéo d’enfants apprenant l’étiquette des transports en commun à l’école fait le tour d’Internet. Partagée par un enseignant turc sur Twitter, la vidéo montre les élèves de maternelle exécutant un sketch à l’école.

Tout en publiant la vidéo sur Twitter, Figen a écrit dans la légende : « C’est une excellente éducation », et l’a terminée avec une émoticône en forme de cœur rouge. La vidéo désormais virale s’ouvre en montrant des enfants recréant un scénario de bus en mouvement. Les enfants agissant comme des passagers peuvent être assis sur deux rangées, derrière un enfant qui joue le rôle d’un chauffeur de bus. La vidéo commence avec un enfant agissant comme un vieil homme avec un bâton entrant dans le bus, et comme il n’y a pas de siège vacant à l’intérieur du bus, on peut le voir debout entre les deux rangées. Et c’est à ce moment qu’un autre gamin qui faisait office de banlieusard vide son siège pour le vieil homme.

Ensuite, la vidéo montre un petit agissant comme une femme avec un bébé dans les bras, entrant dans le bus bondé. Et un autre enfant lui offre sa place. La vidéo se terminait en montrant une femme enceinte montant dans le bus et un autre enfant donnant son siège à la fille, qui jouait une femme enceinte.

Inutile de dire que la vidéo enseigne une leçon précieuse non seulement aux enfants mais à plusieurs internautes. Un utilisateur a commenté: “Excellent”. Un autre a écrit : « Ce qui est tellement triste, c’est que ce type d’éducation est si inhabituel maintenant qu’il vaut la peine de le souligner sur les réseaux sociaux. Si seulement nous vivions dans un monde où la réponse évidente serait : « Qu’y a-t-il de si inhabituel à cela ?

Jusqu’à présent, la vidéo a été visionnée plus de 2 millions de fois et a recueilli plus de 100 000 likes. Que pensez-vous de cette vidéo ?

