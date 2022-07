Des écoliers en sanglots s’accrochent à leur professeur préféré alors qu’il leur dit au revoir

Les enseignants jouent un rôle essentiel dans le façonnement de l’avenir d’un pays. Le lien entre un élève et un enseignant est souvent assimilé à la relation partagée entre les enfants et leurs parents. Inutile de dire que peu importe à quel point un enseignant peut être strict ou indulgent, ils deviennent une partie inséparable et inoubliable de sa vie.

En parlant de cela, récemment, une vidéo de la fête d’adieu d’un enseignant est devenue virale sur Internet. Le clip en question a été tourné dans le district de Chandauli dans l’Uttar Pradesh. Il se trouve qu’un professeur d’école a été transféré dans un autre endroit et pour lui dire au revoir, l’école a organisé un événement spécial d’adieu. Cependant, lorsque le moment de se dire au revoir est arrivé, les élèves de l’école ont entouré leur professeur et se sont mis à pleurer de façon inconsolable.

Si l’on en croit le clip, il semble que l’enseignant en question au cours de son cours à l’école ait réussi à établir un lien incassable avec les enfants. En conséquence, les élèves ne supportaient pas de se séparer de leur professeur. La vidéo virale a été diffusée par une chaîne d’information locale sur Twitter et a instantanément attiré l’attention massive des masses indiennes.

Jetez-y un œil ci-dessous :

Un barrage d’utilisateurs a retweeté le clip, faisant l’éloge de l’enseignant, soulignant ainsi l’importance d’un lien enseignant-élève. Un utilisateur a déclaré que la réaction de son élève est la plus grande réussite du professeur viral. Ils ont dit: «Cette réalisation est plus que de gagner des millions de roupies. Notre pays a besoin de plus d’enseignants comme celui-ci ».

Notre pays a besoin de plus d’enseignants comme celui-ci❤️👑 https://t.co/nIYvnzCTGG – Vishwajeet Verma (@Vishwajeet8877) 15 juillet 2022

Un autre détaille comment les enseignants jouent un rôle crucial dans la formation de l’avenir : « Les enseignants jouent un rôle très important dans la vie, en particulier. enseignants du préprimaire et du primaire, ils façonnent l’avenir non seulement en transmettant l’éducation, mais aussi en enseignant les valeurs et l’éthique.

Un autre est intervenu pour étendre plus de pouvoir à l’enseignant viral et a écrit: «Regardez la valeur d’un bon enseignant! Même les enfants de sept à huit ans comprennent la valeur d’être guidés par un bon professeur. Plus de pouvoir à tous ces Enseignants ! C’est la raison pour laquelle nous célébrons toujours « Guru Purnima ».

Découvrez plus de réactions ici:

Quelle belle et touchante vidéo. Il doit être un enseignant merveilleux et une grande force motrice dans cette école, qui a fait pleurer chaque enfant à haute voix. https://t.co/jm5uUphKNM – Dr Nidhi Patel (@IASDrNidhiPatel) 15 juillet 2022

Lorsqu’un enseignant vous fait grandir à partir du niveau local, il est si difficile de le quitter (même après la fin du programme). Je peux comprendre et raconter ce qui doit se passer dans l’esprit et le cœur de ces étudiants. https://t.co/Mxw8jxRt2q — Aadarsh ​​💞 (@aadarshdixit2) 15 juillet 2022

Aucune autre profession ne revendique autant d’amour et de respect. (Si c’est bien fait) https://t.co/MkMzBdO2fe – Salah (@ salah987609) 15 juillet 2022

Un moment très émouvant https://t.co/982Po7hqz4 — Raj Upadhyay (@rajklsxc) 15 juillet 2022

C’était vendredi lorsque le clip a fait surface en ligne et il a déjà amassé plus de 45 000 likes et 8 000 retweets sur le site de micro-blogging.

