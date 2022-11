Des écoliers en Colombie s’effondrent après avoir tenté de contacter les morts à l’aide de la planche Ouija

Onze élèves, âgés de 13 à 17 ans, ont été retrouvés évanouis dans un couloir de leur école en Colombie après avoir utilisé une planche Ouija. Les étudiants ont été trouvés par des enseignants de l’Institut technique agricole de Hato, a rapporté le portail d’information Independent. Cinq des adolescents ont été emmenés à l’hôpital tandis que les autres ont été soignés dans un centre de santé voisin. Ils souffraient de douleurs abdominales, de spasmes musculaires et de vomissements extrêmes. Les médecins ont déclaré dans des rapports médicaux qu’ils souffraient d’une intoxication alimentaire.

Le presbytère de l’école attend plus de précisions avant de statuer sur l’incident. Le maire de Hato a déclaré que lorsque les adolescents ont été retrouvés, ils étaient essoufflés et une bave épaisse sortait de leur bouche. “Il n’est pas exclu que ce soit la planche Ouija, cela fait partie de l’enquête”, a-t-il déclaré. Il a également dit que les gens avaient des versions différentes; tandis que certains ont dit qu’ils avaient bu de l’eau d’un récipient, d’autres ont dit qu’ils venaient d’une piscine et qu’on leur avait offert de la nourriture.

Interrogés, les étudiants ont déclaré avoir bu de l’eau dans le même verre. Ils avaient joué avec une planche Ouija qui, dans la culture populaire, est considérée comme un outil pour contacter les “esprits” des morts. Les “esprits”, une fois contactés, auraient déplacé la planchette – un objet sur le tableau – pour répondre aux questions posées.

Le coordinateur médical d’urgence de l’hôpital del Socorro a déclaré qu’aucune altération psychologique n’a été constatée chez les adolescents, compte tenu du fait que beaucoup ont déclaré s’être effondrés à cause de l’activité avec la planche Ouija.

Les incidents “effrayants”, bien qu’ils soient souvent démystifiés, continuent de stimuler l’imagination populaire. Récemment, la célèbre fantôme du Lincolnshire, Catherine Bystock, également connue sous le nom de Metheringham Lass, aurait été filmée. C’est du moins ce que disent les Retford Ghost Hunters, une équipe de chasseurs paranormaux qui prétendent avoir capturé des images de l’apparition. Selon un rapport publié dans Lincolnshire Live, les chasseurs de fantômes de Retford se sont rendus sur un tronçon de route près d’une installation abandonnée de la RAF Metheringham et ont vu une présence troublante tenant une cigarette à la base.

