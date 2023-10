Des écoliers du primaire partent en voyage après avoir mangé des « muffins spatiaux » vendus aux portes | Nouvelles du monde

Environ 90 enfants ont acheté des friandises devant l’école primaire Pulamadibogo à Soshanguve, en Afrique du Sud (Photo : Facebook) Trois hommes font face à de multiples accusations de tentative de meurtre après avoir vendu des « muffins spatiaux » mélangés au cannabis à des élèves de Afrique du Sud. Amukelani Nyulunga, 19 ans, Ofentse Maluleka, 21 ans, et Katelgo Matlala, 29 ans, sont tous accusés de rendre les enfants « totalement défoncés », les laissant souffrir de nausées, de crampes d’estomac, de nausées ainsi que d’hallucinations. Les élèves âgés de huit à onze ans ont été approchés par le trio avant les cours et leur ont proposé des gâteaux dope dans le cadre d’un accord « deux pour un ». Environ 90 enfants ont acheté les muffins alors qu’ils se rendaient à l’école primaire de Pulamadibogo, au nord-ouest de Pretoria. École primaire de Pulamadibogo où l’incident s’est produit En moins d’une demi-heure, ils « trébuchaient » à leur bureau et « disaient des bêtises ». Une flotte d’ambulances les a transportés à l’hôpital universitaire George Mukhari, la moitié d’entre eux « riant sauvagement » et le reste vomissant. Constance Poni, grand-mère de l’une des victimes, a déclaré : « Mon pauvre petit-fils était somnolent et ivre, tout comme de nombreux autres enfants. « Ils disaient tous des choses qui n’avaient aucun sens. » Le grand-père d’un autre Junior Matseba, 66 ans, a déclaré : « Certains élèves avaient les yeux écarquillés rien qu’en regardant par les fenêtres de la classe et d’autres dormaient profondément. «La plupart étaient totalement défoncés, riaient sauvagement et trébuchaient, mais pour d’autres, ils étaient simplement malades et avaient des crampes au ventre.» On raconte qu’on leur a offert deux muffins pour le prix d’un. La police a rapidement arrêté les trois hommes qui avaient encore en leur possession des « space muffins ». Ils ont été présentés aux magistrats locaux pour tentative de meurtre sur 43 élèves. Plus: Nouvelles sur la criminalité

Il a été expliqué que la raison pour laquelle l’accusation était une tentative de meurtre était que les élèves étaient menacés d’agression s’ils n’achetaient pas les gâteaux et refusaient de les manger. La porte-parole de l’Autorité nationale des poursuites, Lumka Mahanjana, a déclaré : « Ils sont accusés d’avoir vendu des muffins contenant des stupéfiants à des enfants alors qu’ils se rendaient à l’école. « Le 20 septembre, ils auraient vendu ces muffins à des élèves et ils auraient commencé à se comporter de façon étrange à l’école et ils vomiraient avec des crampes d’estomac. » « Tous les trois ont été placés en détention en attendant leur enquête sur la libération sous caution le 20 octobre. » Matome Chiloane, membre du conseil exécutif de l’éducation de Gauteng, a déclaré avoir applaudi la police pour la rapidité avec laquelle elle a arrêté les suspects de trafic de drogue. Il a déclaré : « Je suis heureux que ces individus sans scrupules aient été arrêtés et j’espère une peine qui sera dissuasive pour ceux qui cherchent à vendre de la drogue aux apprenants. » Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

