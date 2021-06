Des écoliers bombardent les filles de demandes de photos nues et les partagent avec leurs camarades dans un jeu de style Top Trumps malade

Les écoliers bombardent les filles de demandes de photos nues et les partagent avec leurs camarades dans un jeu de style Top Trumps, a prévenu Ofsted.

Un rapport accablant du chien de garde des écoles a révélé que le harcèlement et les abus sexuels sont devenus «normalisés» pour les enfants.

Gavin Williamson a déclaré: « Aucun jeune ne devrait avoir l’impression que cela fait partie de sa vie quotidienne » Crédit : Alamy

Un nombre stupéfiant de 9 filles sur 10 ont déclaré avoir reçu des photos et des vidéos explicites et appelé des noms sexistes «beaucoup» ou «parfois», a révélé la principale enquête.

Dans l’une des découvertes les plus alarmantes, les inspecteurs visitant les écoles ont découvert des garçons se vantant de ce que les filles leur avaient envoyé des photos nues.

Ces écoliers partagent les nus avec leurs camarades sur WhatsApp ou Snapchat dans un « jeu de collection », selon le rapport.

Alors que d’autres filles ont dit qu’elles avaient été pelotées dans les couloirs de leur école.

Le harcèlement sexuel est si répandu que les chefs d’établissement doivent supposer qu’il se produit dans leurs salles de classe « même lorsqu’il n’y a pas de rapports spécifiques », a averti le rapport.

La chef de l’Ofsted, Amanda Spielman, a déclaré : « Cette critique m’a choqué.

« Il est alarmant que de nombreux enfants et jeunes, en particulier les filles, se sentent obligés d’accepter le harcèlement sexuel dans le cadre de leur croissance.

« Que cela se passe à l’école ou dans leur vie sociale, ils ne pensent tout simplement pas que cela vaut la peine de le signaler.

« C’est une question culturelle. Il s’agit de normaliser les attitudes et les comportements, et les écoles et les collèges ne peuvent pas résoudre ce problème par eux-mêmes. »

Elle a exhorté les ministres à envisager de lutter contre la pornographie en ligne, l’intimidation et les abus.

Alors qu’elle a déclaré que les écoles doivent améliorer leur éducation sexuelle et créer une culture où les enfants peuvent dénoncer les abus.

L’enquête a été lancée à la suite d’affirmations choquantes selon lesquelles les écoles anglaises sont en proie à la « culture du viol ».

Des milliers d’élèves d’hier et d’aujourd’hui ont livré un témoignage choquant du harcèlement sexuel qu’ils ont subi sur le site Internet Everybody’s Invited.

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders (ASCL), a déclaré : « Personne ne peut manquer d’être choqué par le constat que les enfants et les jeunes ne voient aucun intérêt à signaler le harcèlement expérience normale.

Il a ajouté : « Il semble qu’un fossé se soit creusé entre ce que les enfants et les jeunes vivent en termes de harcèlement et d’abus sexuels au quotidien et ce que les adultes comprennent de l’ampleur et de la gravité de ce problème.

« C’est un fossé générationnel qui va au-delà des écoles et des collèges et pointe vers un problème de société beaucoup plus large. »

Le ministère de l’Éducation a déclaré qu’il aiderait les écoles à renforcer l’éducation sexuelle et la formation pour aider les enseignants à repérer les abus à la suite du rapport choquant.

Alors que le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, et le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, rencontreront des chefs de file de la technologie, des flics et des enseignants pour discuter de la façon d’empêcher les enfants d’accéder à du porno et à d’autres contenus douteux en ligne.

M. Williamson a déclaré: « Les abus sexuels sous toutes leurs formes sont totalement inacceptables.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, rencontrera des responsables techniques, des flics et des enseignants pour discuter de la manière d’empêcher les enfants d’accéder à du porno et à d’autres contenus douteux en ligne. Crédit : Getty

L’enquête a été lancée à la suite d’affirmations choquantes selon lesquelles les écoles anglaises sont en proie à la «culture du viol» Crédit : Alamy

« Aucun jeune ne devrait avoir l’impression que cela fait partie de sa vie quotidienne – les écoles sont des lieux de sécurité, pas des comportements nocifs qui sont tolérés au lieu d’être combattus.

« L’examen de l’Ofsted a souligné à juste titre où nous pouvons prendre des mesures spécifiques et urgentes pour lutter contre les abus sexuels dans l’éducation. Mais il y a des influences sociétales plus larges en jeu, ce qui signifie que les écoles et les collèges ne peuvent s’attendre à ce qu’ils s’attaquent seuls à ces problèmes.

« En reflétant les expériences réelles des jeunes dans ce qu’on leur enseigne, j’espère que davantage de gens se sentiront capables de s’exprimer là où quelque chose ne va pas et d’appeler une activité qui aurait pu être considérée auparavant comme « normale ».