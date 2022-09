Une ÉCOLE a été critiquée par des parents furieux après que des étudiantes aient été fouillées par des enseignants pour vérifier si leur pantalon était “trop ​​​​serré”.

Un parent a déclaré que leur fille de 11 ans avait été “pétrifiée” par cette épreuve effrayante.

Des parents furieux ont claqué l’école après l’épreuve effrayante Crédit : Getty

Les parents affirment que l’incident a eu lieu au lycée Woodhey à Ramsbottom, Bury Crédit : Google

Les étudiantes du Woodhey High School de Bury, Manchester, ont été laissées en larmes après avoir appris que leur pantalon gênait les garçons de l’école.

Les écolières auraient été transportées dans une assemblée d’urgence alors que les enseignants, hommes et femmes, exigeaient de sentir leur pantalon.

Des parents furieux ont affirmé que leurs enfants avaient été menacés de mesures disciplinaires s’ils ne suivaient pas, ce que l’école nie.

Bien qu’il ait acheté le pantalon à un fournisseur officiel d’uniformes, un père a déclaré que ses filles de 11 et 13 ans avaient été choisies pour leur tenue.

Il a déclaré à Manchester Evening News: “Nous sommes allés chez un fournisseur officiel d’uniformes à Ramsbottom et avons acheté deux paires de pantalons pour nos filles.

“Ils sont allés à l’école lundi et on nous a dit que les pantalons étaient inappropriés car ils étaient trop serrés.

“Les garçons portaient des pantalons moulants mais n’ont pas été tirés.

“On nous a dit que la raison pour laquelle les filles étaient là était que les garçons les regardaient monter les escaliers.

“Ils ont dit à mes filles qu’elles allaient avoir une retenue si elles ne revenaient pas avec un pantalon différent.

“Ma plus jeune fille était déjà terrifiée à l’idée de commencer le lycée et maintenant elle est pétrifiée à l’idée d’y retourner.”

Un porte-parole de l’école a déclaré que les affirmations selon lesquelles le pantalon distrayait les élèves de sexe masculin étaient “sans fondement” et “en aucun cas mentionnées par l’école”.

Le père furieux a ajouté que les écolières étaient arrêtées par les enseignants pour leurs uniformes lorsqu’il a déposé ses filles à l’école.

Il a dit qu’ils leur demandaient de soulever leurs chemises pour vérifier leurs ceintures et sentir le tissu sur leurs pantalons.

“Je suis descendu mardi avec beaucoup d’autres parents qui criaient et disaient” ne touchez pas à ma fille “”, a-t-il déclaré.

“C’était vraiment horrible. Tu vas à l’école pour apprendre à ne pas être ciblé comme ça.”

Un autre parent enragé, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré: “Cela a causé beaucoup de bouleversement. C’est surtout la 7e année qui essaie de suivre les règles.

“Ils sont tous ravis d’être là et on leur a dit qu’ils portaient le mauvais uniforme.

“Le pantalon est ajusté et ils n’ont pas d’autres options. Cela a été bouleversant pour beaucoup d’entre eux parce que c’était leur premier jour à l’école secondaire.

“Les parents ont été informés qu’ils avaient jusqu’à mercredi pour obtenir le bon pantalon.

“Il y avait 80 étudiants envoyés en isolement dont nous avons connaissance.

“Beaucoup de parents ont l’impression d’être simplement harcelés. Certains ont acheté quatre paires de pantalons qu’il faudra peut-être maintenant jeter.

“C’est trop. Il est très important que les étudiants maintiennent l’estime de soi. Ce n’est pas nécessaire.”

C’est juste une très mauvaise façon de commencer la nouvelle année Parent anonyme

Les parents se sont également rendus sur les réseaux sociaux pour partager leur indignation face à l’action “dégoûtante”.

Un parent a écrit : “Donc, après deux jours où le pantalon de ma plus jeune fille a été jugé parfaitement acceptable, aujourd’hui, il ne l’était plus.

“Elle a été transportée dans l’assemblage de pantalons d’urgence. Apparemment, les élèves de 7e année pleuraient tellement ils étaient anxieux.

“Je suis dégoûté par l’école et j’ai l’impression d’avoir laissé tomber mes filles en les envoyant dans cette blague absolue d’une organisation. Triste situation.”

Un autre a déclaré: ” Des masses de filles menacées d’isolement et invitées à soulever leur chemise pour vérifier qu’elles portent le bon pantalon.

“On leur dit que si leur pantalon est trop serré, ils rebutent l’étudiant masculin.

“C’est pour ça qu’ils ont arrêté les jupes. Quarante élèves ont rempli la salle après avoir été tirés par des professeurs à l’accueil en une journée.

“Tous plutôt tristes vraiment. Comme si les enfants n’avaient pas passé un mauvais moment avec Covid, les problèmes de santé mentale liés à cela.”

Un troisième a commenté: “J’ai une fille en larmes qui explique comment elle a été traitée ce matin. Quatre enseignants demandent à voir le haut de son pantalon.

“Je dirais que c’est de la lourdeur sinon de l’intimidation. Tellement déçu de l’école.”

Un porte-parole de l’école Woodhey a déclaré: “L’école a été inébranlablement claire sur les attentes en matière d’uniforme et l’a communiqué aux élèves et à leurs familles avant les vacances d’été et pendant les vacances.

“Là où les problèmes d’uniforme n’ont pas encore été résolus, les élèves concernés ont été interrogés hier pour renforcer l’importance de suivre le code vestimentaire de l’école.

“Lorsque les élèves ont été informés que leur uniforme est inapproprié, par exemple parce qu’il est trop serré, cela est lié à la nouvelle application plus stricte par l’école de leur règle d’uniforme.

“Ces règles sont directement liées à la promotion de normes élevées de comportement et d’attentes, le code vestimentaire de l’école préparant davantage les étudiants au monde du travail.”