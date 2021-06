Des écolières aussi jeunes que 14 ans risquent la septicémie et le VIH après avoir acheté un dispositif de perçage des oreilles à 1 £ en ligne pour copier la tendance TikTok

Les ÉCOLIÈRES risquent des lésions nerveuses, une septicémie et le VIH après s’être percée le nez avec un appareil à 1 £ dans une nouvelle tendance TikTok dangereuse.

Des adolescents aussi jeunes que 14 ans utilisent les perceurs en plastique du site Web chinois SHEIN pour se percer le nez – avant de cacher l’accessoire en classe avec leurs masques faciaux.

Des dizaines de clips TikTok montrent des écolières britanniques bondissant sur la tendance originaire des États-Unis.

Les filles achètent l’outil de perçage d’oreille jetable à usage unique sur le site Web de vêtements populaire – et peuvent commander les engins sans pièce d’identité ou sans que leurs parents le sachent.

Ils se filment ensuite en utilisant le pistolet en plastique pour se percer le nez, avant de télécharger les clips sur TikTok.

Des centaines de vidéos de jeunes filles bondissant sur la tendance peuvent être vues sur l’application en utilisant l’appareil avant et même pendant l’école.

Maintenant, les experts en perçage préviennent que la tendance pourrait laisser les jeunes filles vivre avec des lésions nerveuses, des cicatrices permanentes, des infections – et même le VIH.

Une mère de Norfolk a été « choquée » de découvrir que sa fille de 14 ans avait laissé son amie se percer le nez dans les toilettes de son école le mois dernier.

L’homme de 41 ans a déclaré au Sun: « Mon aînée, elle a 14 ans, vient de rentrer de l’école il y a deux semaines et est allée directement dans sa chambre.

«Je n’y ai rien pensé jusqu’à ce qu’elle descende pour dîner et j’ai vu qu’elle avait un piercing dans le nez.

«J’étais tellement fâché, furieux, comme vous pouvez l’imaginer.

«Je pensais qu’elle avait en quelque sorte convaincu un magasin de piercing qu’elle était plus âgée et qu’elle était assez vieille pour le faire.

ENQUÊTE SOLEIL Les jeunes filles peuvent acheter des outils de perçage d’oreilles fragiles pour seulement 99p sans avoir besoin de pièce d’identité, peut révéler The Sun Online. Notre journaliste a acheté la machine bon marché – elle l’a livrée en seulement deux semaines sans aucun contrôle. L’expédition et «l’assurance d’expédition» signifiaient que le total général s’élevait à 4,98 £ – mais si acheté avec plus d’articles, la livraison est gratuite. L’appareil est venu dans un emballage plus petit qu’une enveloppe – et aucun avertissement de sécurité n’était à l’intérieur. Le contenu était un seul tampon d’alcool et le pistolet de perçage dans un petit emballage en plastique. Le Sun a contacté la société mais ils ont refusé de commenter.

«Je lui criais de lui demander où elle l’avait fait parce que j’allais y aller directement ou essayer de les signaler parce qu’elle n’a que 14 ans.

« Puis elle m’a finalement dit qu’un de ses amis l’avait fait à l’école avec une aiguille qu’ils avaient achetée en ligne.

« J’étais juste choqué. Je la considère comme une fille responsable et je ne sais pas comment elle a pu laisser quelqu’un s’approcher de son visage comme ça.

«Ça aurait pu mal tourner et je suis tellement déçu.

« Nous l’avons obligée à le retirer maintenant. Nous avons appelé l’école et leur avons dit ce qui s’était passé, mais je sais que c’est de sa faute et qu’ils ne peuvent pas y faire grand-chose.

« Elle avait demandé avant de se faire percer et nous lui avons dit que nous l’amènerions pour le faire professionnellement à l’âge de 16 ans, ce que j’ai trouvé très juste. »

La présidente de l’Association britannique des perceurs professionnels, Lola Slider, estime que des entreprises comme SHEIN ne devraient pas être autorisées à vendre des produits de perçage.

QU’EST-CE QUE SHEIN ? Shein est la « mode rapide » à son apogée, avec de nouveaux modèles souvent prêts à être expédiés en quelques jours, rapporte Reuters. Vendant jusqu’à 30 000 articles par JOUR ici, et avec des ventes mondiales estimées à 11 milliards de livres sterling, il est en train de devenir un véritable géant de la vente au détail. Mais cette croissance a également suscité la controverse, au milieu d’accusations de mauvaise qualité et de conceptions volées. Alors que les acheteurs adorent la vaste gamme et les tarifs les plus bas, les avis sur les produits sont mitigés. Les commentaires sur Shein lui-même sont positifs, mais sur Trust Pilot UK, le site britannique n’a obtenu qu’une note de 2,8 étoiles sur cinq. Sur 2 700 avis, 46 % ont qualifié le site de « mauvais ». En plus de cela, beaucoup affirment avoir eu du mal à récupérer leur argent. Les clients ont été consternés lorsque le site a stocké un collier à croix gammée, pour lequel il s’est ensuite excusé. Lancée en 2008 par Chris Xu, la société chinoise livre dans 220 pays, ajoutant plus de 1 000 nouveaux produits par jour à une vitesse étonnante.

Elle a déclaré : « Les entreprises qui fournissent ces produits devraient vraiment assumer la responsabilité des dommages qu’ils causent, de leur utilisation et de leur mauvaise utilisation.

«Dans ce cas, cette entreprise n’exige aucune vérification de l’âge et n’a aucune information sur les risques potentiels associés au perçage tels que l’infection et les cicatrices permanentes.

« L’absence totale de ce système de soutien par ce détaillant en ligne conduira sans aucun doute à des scénarios où les gens doivent se rendre chez A&E pour être traités, au milieu d’une pandémie, mettant un stress supplémentaire sur le NHS, pour un produit qu’ils vendent pour £ 1 sans risque ni responsabilité associés.

« Après avoir examiné la liste des produits, il est clair que les commentaires/avis ne sont en aucun cas modérés, car de nombreux acheteurs préconisent en fait la réutilisation des produits, ce qui représente un risque grave de contamination croisée pouvant entraîner une infection par le staphylocoque ou dans le cas d’amis partageant l’appareil, la propagation d’agents pathogènes transmissibles par le sang tels que l’hépatite B, C et le VIH.

« Je suis choqué que la vente et l’achat de ces articles soient autorisés à se poursuivre sans réglementation, mais l’Association britannique des perceurs professionnels exige que tous les membres de notre organisation n’utilisent pas ou n’approuvent pas l’utilisation de ces produits pour permettre des options de perçage sûres dans le ROYAUME-UNI. »

Le Dr Sarah Jarvis, médecin généraliste et directrice clinique de Patientaccess.com a déclaré au Sun qu’il y avait un très faible risque de contracter une septicémie avec les appareils.

Elle a ajouté: «Vous êtes percé par un bijou et cela signifie que les cellules de la peau peuvent être traînées à travers, et vous êtes plus susceptible d’y développer une inflammation.

« Si vous le partagez avec des amis, il y a un risque de transmettre des maladies à diffusion hématogène comme l’hépatite. Vous êtes plus susceptible d’être infecté parce que vous n’avez peut-être pas stérilisé votre oreille exactement de la même manière.

« Vous ne savez pas quelles sont les précautions. On ne vous donne évidemment pas les mêmes conseils pour les personnes qui ont eu des piercings professionnels.

« Le risque de sepsis est faible, c’est un risque théorique. C’est un risque théorique mais le risque d’infection locale est bien pire.

« S’ils partagent avec d’autres personnes, je dirais certainement que le plus grand risque est, vous savez, le VIH ou l’hépatite.

« Si vous le faites vous-même, alors infection locale avec cicatrices, avec un très faible risque de septicémie. L’hépatite C est curable mais pas l’hépatite B.

« L’hépatite B est incurable et peut conduire à une cirrhose et une insuffisance hépatique à long terme. L’hépatite C peut causer les mêmes choses mais est curable.

Tiktok et SHEIN ont refusé de commenter.