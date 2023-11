Des écoles juives de Montréal touchées par des coups de feu

La police de Montréal a annoncé qu’elle enquêtait sur un incident inquiétant au cours duquel deux écoles juives ont été ciblées par des coups de feu pendant la nuit. Le personnel est arrivé jeudi matin et a constaté des impacts de balles à l’extérieur des bâtiments scolaires, mais aucun blessé n’a été signalé car les bâtiments étaient vides à ce moment-là, selon les médias canadiens.

Le premier ministre Justin Trudeau, s’exprimant depuis Longueuil, a exprimé son choc et sa position ferme contre de tels actes de violence. “C’est avec horreur que nous avons appris ce matin que des coups de feu ont touché plusieurs écoles juives”, a déclaré Trudeau. “Cette haine n’a pas sa place, ni ici à Montréal, ni nulle part au Québec, ni nulle part au Canada.”

Mercredi, un groupe d’étudiants juifs de l’Université Concordia sensibilisant au sujet des 242 otages détenus par les terroristes du Hamas à Gaza ont été confrontés à une foule en colère qui les a abordés verbalement et physiquement.

Les étudiants juifs avaient installé une table avec des affiches des otages et d’autres documents dans un espace commun réservé aux activités des groupes d’étudiants autorisés, ce qui était le cas. Les étudiants juifs ont été bousculés, harcelés et confrontés à un déluge de discours de haine, notamment des insultes racistes telles que « k*ke ». La sécurité et la police sont intervenues pour protéger les étudiants et rétablir l’ordre.

Une fresque murale « FREE PALESTINE » sur l’avenue des Pins Ouest (avenue des Pins) à Montréal, où l’écrivain se rend chaque matin en classe à l’Université McGill. (crédit : JONAH FRIED)

Réponse du CJA

En réponse, Yair Szlak, président et chef de la direction de la Fédération CJA a déclaré :

« Hier encore, suite à une tentative d’attentat à la bombe incendiaire contre deux installations juives, nous avons déclaré que les propos haineux antisémites pouvaient conduire à des actions indésirables, et que cela devait être évité à tout prix. Ces actions antisémites et violentes sont totalement inacceptables et doivent être condamnées par tous. Les campus universitaires ne sont pas des champs de bataille. Lorsque le débat de pensées et d’idées devient haineux et violent, une ligne dangereuse est franchie et il doit y avoir de graves conséquences pour les personnes impliquées.»

Le premier ministre du Québec, François Legault, aux côtés de Trudeau, a également fermement condamné la fusillade et les événements violents qui y sont liés à l’Université Concordia. “Ce qui s’est passé dans les deux écoles juives ne peut être toléré”, a déclaré Legault. “Nous ne voulons pas de haine et de violence au Québec et nous ne tolérerons pas cela.”

Ces incidents sont considérés comme faisant partie d’une flambée de violence plus large liée au conflit Israël-Hamas. Legault a ajouté : “On voit des scènes horribles à la télévision… Mais ici, il faut qu’on puisse se parler sereinement.”

La police a annoncé qu’elle poursuivrait son enquête et a révélé qu’une femme avait été arrêtée en lien avec des violences à l’Université Concordia.

Mercredi, NBC a rapporté que Montréal faisait face à de nouvelles menaces alors que deux endroits importants avaient été ciblés lors de tentatives d’attaques à la bombe incendiaire. Le Centre pour les affaires israéliennes et juives a noté que ces attaques se sont produites au milieu d’une augmentation inquiétante des incidents antisémites à travers l’Amérique du Nord, coïncidant avec les conséquences du conflit Israël-Hamas. Malgré la tension et la peur suscitées par ces événements, les dégâts seraient mineurs et, heureusement, aucun blessé n’a été subi lors de ces incidents.