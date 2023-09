Des écoles en Angleterre pourraient s’effondrer à cause du béton RAAC : ce qu’il faut savoir

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES — Des écoles à travers l’Angleterre ont été contraintes de fermer par crainte que le matériau utilisé pour les construire il y a des décennies – une alternative moins chère et plus fragile au béton traditionnel – se soit tellement détérioré que les bâtiments pourraient s’effondrer. Les fermetures provoquées par la « crise du béton », comme l’ont surnommée les médias britanniques, coïncident avec le début d’une nouvelle année scolaire, ce qui signifie que des milliers d’élèves devront potentiellement suivre un enseignement dans des salles de classe temporaires ou en ligne jusqu’à ce que les bâtiments soient réparés.

Le gouvernement britannique affirme qu’au moins 156 écoles ont été construites grâce au RAAC, qui a une durée de vie d’environ 30 ans. La semaine dernière, le régulateur national britannique pour la santé et la sécurité au travail dit RAAC « est désormais périmé. Il est susceptible de s’effondrer avec peu ou pas de préavis.

Lundi, la secrétaire d’État à l’Éducation, Gillian Keegan, a déclaré aux médias britanniques que 1 500 écoles n’avaient pas encore répondu à une enquête visant à savoir si elles disposaient de béton de béton dans leurs locaux, attisant les craintes que le nombre total d’écoles concernées puisse augmenter. Voici ce qu’il faut savoir.

Qu’est-ce que le béton RAAC et comment est-il fabriqué ?

Ce matériau, appelé béton cellulaire renforcé autoclavé ou RAAC, a été largement utilisé dans la construction de bâtiments publics dans les années 1950 jusqu’au milieu des années 1990. Ce matériau, plus léger que le béton traditionnel, était utilisé pour construire les toits mais on le retrouve également dans les murs et les sols. Les panneaux et planches RAAC ont un aspect pétillant et sont plus mous que le béton standard.

Le RAAC devient plus faible et plus susceptible de s’effondrer à mesure qu’il vieillit. Il est généralement d’apparence gris pâle ou blanc. Le matériau a également été utilisé pour construire des hôpitaux, des tribunaux et des commissariats de police.

Le RAAC est composé de chaux, d’eau et d’un agent d’aération.

Le Comité permanent de sécurité des structures (SCOSS), un organisme indépendant qui identifie les zones susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des structures, prévient que les bâtiments fabriqués à partir de ce matériau comportent des risques et peuvent s’effondrer soudainement. « sans avertissement apparent. »

Le comité note que même si le RAAC est souvent qualifié de béton, il « est très différent du béton traditionnel et, en raison de la manière dont il a été fabriqué, beaucoup plus fragile ».

Combien de temps les écoles seront-elles fermées et combien coûteront les réparations ?

On ne sait pas encore combien de temps les écoles concernées seront fermées. Certains seront seulement contraints de fermer certaines zones du bâtiment, en fonction de l’endroit où le matériau a été identifié.

Le coût total des réparations à ce stade n’est pas non plus clair, a déclaré mardi le ministre de l’Éducation, Nick Gibb, aux médias britanniques, ajoutant qu’il était difficile de préciser un chiffre exact car les bâtiments auraient probablement été construits avec différentes quantités de matériaux. « Dans certaines écoles, ce sera simplement une pièce ou un placard », a-t-il déclaré. a déclaré, selon le Guardian. « Dans d’autres, cela sera omniprésent. »

Certaines écoles seront contraintes de fermer complètement, tandis que d’autres fonctionneront sans entrer dans les zones touchées.

Alors que la crise secoue les écoles en Angleterre, des évaluations des risques sont également en cours en Irlande du Nord, au Pays de Galles et en Écosse.

Quelles sont les retombées politiques pour le gouvernement de Rishi Sunak ?

Le gouvernement britannique a déclaré dans une déclaration Lundi, il était au courant des matériaux utilisés dans les bâtiments du secteur public depuis 1994 et de nombreuses personnes, dont des parents et des députés de l’opposition, affirment que le gouvernement n’a pas agi plus tôt pour réparer les écoles touchées.

Le gouvernement a déclaré dans son communiqué qu’il surveillait la question depuis 2018 et aidait les écoles à gérer les risques grâce à des conseils et un financement, notant que les inquiétudes se sont accrues au cours de l’été.

« De nouveaux cas nous rendent moins convaincus que les bâtiments contenant des RAAC doivent rester ouverts sans mesures de sécurité supplémentaires », indique le communiqué, ajoutant que la fermeture partielle ou totale de plus de 100 écoles est une « mesure de précaution ».

Lundi, Sunak a déclaré qu’il comprenait l’anxiété ressentie par les familles mais a tenu à souligner qu' »une grande majorité des écoles ne sont pas touchées ». Il a également déclaré qu’il était « complètement et totalement faux » de lui imputer la crise.

Le ministre des Écoles, Gibb, a également minimisé l’ampleur du problème. « Nous parlons d’un petit nombre d’écoles sur 22 500 écoles », a déclaré Gibb. « Nous avons mené des enquêtes depuis mars de l’année dernière, nous savons donc où se trouve le RAAC, et nous envoyons des enquêteurs pour identifier le RAAC. »

Mais les critiques de Sunak affirment que le Premier ministre et son gouvernement ne font pas preuve de transparence quant à l’ampleur du problème. Gibb a déclaré qu’une liste complète des écoles touchées par la RAAC serait publiée d’ici vendredi. « Les enfants ne vont pas à l’école aujourd’hui à cause des mesures que le gouvernement n’a pas prises en faveur des écoles. C’est impardonnable », a déclaré mardi le chef du parti travailliste d’opposition, Keir Starmer.

Que disent les enseignants, les parents et autres sur les problèmes concrets ?

Des panneaux indiquant « veuillez ne pas entrer » apparaissent déjà dans les écoles où le RAAC présente un risque, obligeant les élèves à suivre leurs cours ailleurs. Certains parents s’inquiètent de la possibilité que leurs enfants reviennent à l’enseignement à distance, comme ils l’ont connu pendant la pandémie de coronavirus.

Dans l’Essex, en Angleterre, une école a écrit aux parents pour les informer qu’au moins 22 salles de classe sont équipées de RAAC et sont actuellement inutilisables. Une autre école du West Yorkshire pourrait ne pas être en mesure de fonctionner pleinement avant septembre 2025, selon un directeur ditajoutant que plus de la moitié du bâtiment contenait du RAAC.

« [My daughter] a déjà traversé toute la pandémie au lycée, sa sœur l’a également vécu, et ce n’est pas bon pour leur éducation, ce n’est pas bon pour leur santé mentale ou leurs compétences sociales », une mère de Londres dit la BBC.

Le National Education Union, un syndicat britannique d’enseignants et de personnel d’aide à l’apprentissage, appelé la crise « absolument honteux », écrivant que la fermeture de dizaines d’écoles à peine « quelques jours avant le début du trimestre » est « un signe d’incompétence flagrante du gouvernement ».

L’organisation s’est également dite préoccupée par le fait que de nombreux autres bâtiments pourraient contenir des RAAC. « Il y a 156 écoles avec un RAAC confirmé, mais combien d’autres où il n’a pas encore été identifié ? » Ça disait.