Des éco-vandales ciblent un autre tableau historique

Les manifestants allemands ont étalé de la purée de pommes de terre sur les “meules de foin” de Claude Monet avant de coller leurs mains contre un mur

Dimanche, des militants allemands pour le climat ont vandalisé l’une des peintures “Meules de foin” de Claude Monet avec de la purée de pommes de terre, avant de coller leurs mains au mur de la galerie. La cascade est survenue une semaine après que des éco-guerriers britanniques ont défiguré les emblématiques ” Tournesols ” de Vincent van Gogh.

Deux militants d’un groupe se faisant appeler Letzte Generation (dernière génération) sont entrés dans le musée Barberini de Potsdam et ont jeté des poignées de purée de pommes de terre sur le tableau, qui est exposé derrière une vitre de protection.

“Les gens meurent de faim, les gens gèlent, les gens meurent” a crié l’un des militants. “S’il faut écorcher un tableau avec de la purée de pommes de terre ou de la soupe aux tomates pour rappeler à la société que le cours des fossiles nous tue tous, alors nous vous donnons de la purée de pommes de terre sur un tableau.”

#Kartoffelbrei auf #Monet:

Was ist mehr wert #FürAlle – Kunst oder Leben ? Monet liebte die Natur und hielt ihre fragile Schönheit in seinen Werken fest. Warum haben viele mehr Angst davor, dass eines dieser Abbilder Schaden nimmt, als vor der Zerstörung unserer Welt selbst ? pic.twitter.com/0Rh1ZS6yjk – Génération Letzte (@AufstandLastGen) 23 octobre 2022

Une porte-parole du musée a déclaré aux journalistes que des experts enquêtent actuellement pour savoir si le tableau a subi des dommages. La police est arrivée rapidement sur les lieux et les manifestants ont été délogés du mur “relativement facilement” elle a ajouté.

La peinture est l’une des 25 de la série “Meules de foin” de Monet, qui ont été peintes par le légendaire impressionniste entre 1890 et 1901. L’entrée de la série exposée à Potsdam a été achetée à un propriétaire privé pour 110,7 millions de dollars en 2019.

La manifestation de dimanche a eu lieu un peu plus d’une semaine après que deux militants britanniques sont entrés à la National Gallery de Londres et ont aspergé les «tournesols» de Vincent van Gogh dans une soupe à la tomate. Les militants, membres d’un groupe appelé “Just Stop Oil”, se sont également collés à un mur et ont lancé une invective similaire contre les combustibles fossiles.

Le groupe britannique a provoqué l’indignation en défigurant plusieurs œuvres d’art ces derniers mois et en bloquant des ponts et des intersections à Londres.

Letzte Generation et Just Stop Oil sont financés par le Climate Emergency Fund, une fondation créée par l’héritière milliardaire du pétrole Aileen Getty et dirigée par Trevor Neilson, un investisseur lié aux philanthropes controversés Bill Gates et George Soros.