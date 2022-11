Des éco-manifestants attaquent une œuvre emblématique de Warhol (VIDEO)

‘Campbell’s Soup I’ en Australie est devenue la dernière victime des “tactiques de perturbation de l’art” par les militants du climat

Des éco-activistes d’un nouveau groupe de campagne se faisant appeler Stop Fossil Fuel Subsidies (StopFFS) ont vandalisé mardi la célèbre “Campbell’s Soup I” d’Andy Warhol à la National Gallery d’Australie à Canberra. L’incident est la dernière action d’une tendance récente qui a vu des manifestants du changement climatique cibler des œuvres d’art célèbres en Europe et au-delà.

« Andy Warhol a dépeint le consumérisme devenu fou dans cette série emblématique. Et maintenant, le capitalisme est devenu fou », l’une des militantes, Bonnie Cassen, a déclaré après avoir collé sa main au chef-d’œuvre du pop art. Le tableau est protégé par un cadre en verre et n’a donc pas été endommagé.

Selon le manifestant, décrit par StopFFS comme « mère de trois enfants et luttant contre un cancer incurable », les familles sont obligées de choisir entre médicaments et nourriture pour leurs enfants “alors que les entreprises de combustibles fossiles réalisent des bénéfices records.”

“Et pourtant, notre gouvernement donne 22 000 dollars par minute en subventions à l’industrie des combustibles fossiles”, Cassen a affirmé.

Stop Fossil Fuel Subsidies met en lumière le danger du capitalisme en se collant à Andy Warhol. Art représentant le consumérisme devenu fou. Alors que les Australiens meurent de faim, le gouvernement paie 22 000 dollars par minute pour subventionner les combustibles fossiles. #StopFFS #Auspol #Cop27 #Crise climatique #FireproofAustralie pic.twitter.com/acSbRO1mWs – Arrêtez les subventions aux combustibles fossiles (@stopffsubsidies) 9 novembre 2022

La galerie a déclaré dans un communiqué cité par les médias locaux qu’elle évaluait l’incident “en coopération avec la police fédérale australienne”, mais ne commenterait pas davantage.

Le porte-parole de la police a déclaré aux médias qu’aucune arrestation n’avait été effectuée.

L’attaque contre le tableau de Warhol est la deuxième action entreprise par StopFFS, qui appelle le gouvernement à “arrêter immédiatement toutes les subventions à l’industrie des combustibles fossiles.” La semaine dernière, une militante du groupe s’est collée à une exposition à l’exposition des suffragettes au Parlement de la capitale australienne.

StopFFS se considère comme faisant partie d’un « réseau mondial de résistance civile ». Le réseau, également connu sous le nom de réseau A22, compte parmi ses groupes membres le britannique Just Stop Oil, le allemand Letzte Generation, ainsi que d’autres organisations à travers l’Europe, au Canada et en Nouvelle-Zélande.

Exemples récents d’A22 Network “tactiques de perturbation de l’art” comprennent vandaliser un tableau de Claude Monet avec de la purée de pommes de terre à Potsdam, défigurer la figure de cire du roi Charles III avec du chocolat à Londres et jeter de la soupe aux tomates sur des chefs-d’œuvre de Vincent Van Gogh et Johannes Vermeer à Londres et à La Haye, respectivement. Bien qu’aucune des peintures n’ait été endommagée, certains musées auraient imposé des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger les œuvres d’art du vandalisme.