Des éco-idiots ont signé des contrats s’engageant à se faire arrêter et seule une MORT familiale les en sort, révèle une enquête

Les idiots d’ECO ont signé des contrats s’engageant à se faire arrêter – et seul un décès dans la famille peut les en sortir.

Les militants de Just Stop Oil se sont vu proposer de mettre leur nom sur un pacte de désobéissance civile qui les verrait détenus au moins une fois, révèle un dossier de Policy Exchange.

Les manifestants de Just Stop Oil ont signé des contrats s’engageant à se faire arrêter, selon un nouveau rapport Crédit : Alamy

La révélation survient après des semaines de “manifestations” des militants, notamment en jetant un gâteau sur la cire du roi Charles Crédit : La Méga Agence

La demande de type secte stipule que les participants sont “prêts à être arrêtés pour mes actions” et seul un événement majeur de la vie tel que la perte d’un proche ou la maladie empêchera les personnes impliquées de participer.

Les préparatifs comprennent la participation à un exercice de formation à la non-violence d’une journée dans le cadre de la préparation de la détention par les flics.

Les manifestants ont paralysé la capitale et le Dartford Crossing ces dernières semaines, obstruant les routes et bloquant les ambulances.

Les ministres sont exhortés par le rapport à combler les vides juridiques afin de rétablir le droit primaire du public d’utiliser les autoroutes.

Des appels sont également lancés pour mettre fin à la situation ingérable et injuste où quelqu’un n’est condamné que s’il est prouvé que l’infraction ne serait pas disproportionnée par rapport au droit de manifester.

Les directives en matière de condamnation et de mise en liberté sous caution devraient également être renforcées pour les délinquants qui causent des perturbations répétées, indique le rapport.

David Spencer, l’un des auteurs du rapport, a déclaré: “Il ne devrait pas être nécessaire que les forces de police et les agents individuels aient à nettoyer là où la législature et les tribunaux n’ont pas agi.”

Un porte-parole de Just Stop Oil a déclaré: “Les personnes qui soutiennent Just Stop Oil, jusqu’à l’arrestation et l’emprisonnement, agissent pour protéger nos libertés, nos droits et notre démocratie de la politique criminelle qu’est le nouveau pétrole et gaz.”