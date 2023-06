Des éco-activistes vandalisent des œuvres d’art de Monet — RT Games & Culture

Mercredi, des militants du climat ont ciblé une œuvre du vénéré impressionniste français Claude Monet au Musée national de Stockholm, l’aspergeant de peinture rouge et se collant au verre protecteur autour de la peinture.

Les deux femmes appartiennent au groupe Aterstall Vatmarker (Restore Wetlands), qui a publié une vidéo de la cascade sur les réseaux sociaux et a identifié le couple comme étant Emma et Maj, une infirmière et une étudiante infirmière.

Dans le clip, on peut entendre les deux femmes crier que le « La situation climatique est grave » et « notre santé est menacée » alors qu’ils ciblaient « Le jardin de l’artiste à Giverny » de Monet.

« La situation est urgente. En tant qu’infirmière, je refuse de regarder », la femme nommée Emma a dit, ajoutant que « La pandémie n’était rien comparée à l’effondrement climatique. C’est une question de vie ou de mort. »

Helen Wahlgren, porte-parole de Restore Wetlands, a déclaré à l’AFP que le but de la manifestation était de faire pression sur le gouvernement suédois pour qu’il réduise les émissions de gaz à effet de serre.

Emma & Maj, sjuksköterska respektive sjuksköterskestudient, idag i aktion på Nationalmuseum. Läget är så jäkla kritiskt. Därför satte de röda handavtryck & limmade fast sig på skyddsglaset på Monets kända tavla Konstnärens trädgård i Giverny. #återställvåtmarkerpic.twitter.com/Gr0bFzqHDX — Återställ Våtmarker (@vatmarker) 14 juin 2023

« Nous devrions réduire nos émissions de 31 %. Mais nos émissions continuent d’augmenter,», a-t-elle déclaré, ajoutant que le « Des jardins magnifiques comme ceux de la peinture de Monet ne seront bientôt plus qu’un lointain souvenir. »

Le bureau de presse du musée a confirmé l’incident et a déclaré que le tableau, qui est enfermé dans du verre, est inspecté par des restaurateurs pour tout dommage.

La police suédoise a publié un communiqué de presse indiquant que les deux femmes avaient été arrêtées sur les lieux et accusées de « vandalisme aggravé ». Les autorités ont déclaré qu’il n’était pas clair si d’autres personnes avaient été impliquées et que les enquêteurs analysaient les caméras de surveillance du musée.















« Nous nous éloignons des actions où l’art ou le patrimoine culturel sont mis en danger », a déclaré Per Hedstrom, directeur général par intérim du Musée national suédois. « Le patrimoine culturel a une grande valeur symbolique, et il est inacceptable de l’attaquer ou de le détruire, à quelque fin que ce soit », il ajouta.

La peinture de Monet est la dernière œuvre d’art ciblée par les militants pour le climat. Ces dernières années, des œuvres d’artistes tels que Léonard de Vinci, Andy Warhol et Vincent Van Gogh ont été attaquées. L’année dernière, des militants du groupe britannique Just Stop Oil ont jeté de la soupe aux tomates sur « Sunflowers » de Van Gogh, tandis que deux autres se sont collés à « Peach Trees in Blossom » à la Courtauld Gallery de Londres, endommageant définitivement la pièce. Les deux hommes ont été condamnés à des peines de prison pour dommages criminels.