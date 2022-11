Des éco-activistes ont bloqué l’aéroport de Berlin pendant plus d’une heure — RT World News

Plusieurs personnes du groupe environnemental “Last Generation” ont fait irruption sur la piste et se sont collées au tarmac

Au moins 13 vols ont dû être détournés de l’aéroport de Berlin Brandebourg jeudi après que plusieurs éco-activistes ont fait irruption sur la piste et se sont collés au tarmac pour protester contre les émissions de gaz à effet de serre.

Le groupe environnemental “Last Generation” a depuis revendiqué la responsabilité de cet acte effronté et l’a expliqué comme une tentative de persuader le public d’arrêter de voyager par avion et de forcer le gouvernement à cesser de subventionner les voyages en avion. Le même groupe a été responsable des récentes attaques contre des peintures inestimables de Vincent van Gogh et Claude Monet.

“Dans une zone aéroportuaire qui n’est pas ouverte au public, nous avons rencontré plusieurs personnes qui avaient auparavant obtenu un accès non autorisé et certaines se sont collées (au tarmac)”, La police de Berlin a annoncé sur Twitter après que les militants ont été arrêtés et expulsés des locaux et que l’aéroport a pu reprendre ses activités après une fermeture de près de deux heures.















Un porte-parole de l’aéroport a déclaré que le groupe d’activistes, qui comprenait un homme de 70 ans, a pu pénétrer sur la piste à partir de deux points au nord et au sud. Il n’a pas pu dire exactement combien de vols ont été touchés par l’incident, mais la société d’exploitation de l’aéroport a déclaré qu’au moins 13 vols ont dû être détournés vers des aéroports voisins.

Last Generation a été responsable de plusieurs manifestations dans la capitale allemande ces dernières semaines et a bloqué les voies publiques et les intersections. Le ministre allemand des Transports, Volker Wissing, a noté que les protestations de Last Generation devenaient “de plus en plus sans scrupules” et a insisté sur le fait que la société ne pouvait pas accepter un tel comportement.