Des éclats de grenade trouvés à Prigojine et d’autres victimes du crash de Wagner, selon Poutine

L’avion d’affaires Embraer s’est écrasé près de la région russe de Tver, au nord de Moscou, le 23 août, tuant les 10 personnes à bord, dont Prigojine, le commandant du champ de bataille de Wagner, Dmitri Outkine, et le chef de la logistique, Valery Chekalov. Cet accident, encore inexpliqué, s’est produit exactement deux mois après que Prigozhin ait mené ses combattants dans une brève mutinerie contre Moscou. Des responsables occidentaux, des observateurs indépendants et certains membres de l’élite russe pensent que sa mort a été ordonnée par Poutine.

Le Groupe Wagner était une force combattante clé en Ukraine, où on lui attribue certaines des victoires les plus importantes de Moscou sur le champ de bataille, notamment la prise de Bakhmut, que les forces ukrainiennes se battent désormais pour reconquérir. Mais Prigozhin, un allié de Poutine, était en rivalité avec les dirigeants militaires russes, accusant le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le chef d’état-major général Valery Gerasimov d’avoir intentionnellement privé ses troupes de munitions alors que les mercenaires de Wagner et l’armée régulière se battaient pour la gloire et l’influence.