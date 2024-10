Des « échecs stupéfiants en matière de sécurité » ont conduit à une tentative d’assassinat lors du rassemblement de Trump, selon un rapport de la Chambre

WASHINGTON– La tentative d’assassinat contre l’ancien président Donald Trump lors d’un rassemblement en Pennsylvanie en juillet était « évitable et n’aurait pas dû se produire », selon un comité bipartisan de la Chambre qui enquête sur la fusillade et ce qu’il appelle les « échecs stupéfiants en matière de sécurité » lors de l’événement.

Le rapport d’un groupe de travail de la Chambre, publié lundi, n’est que le dernier aperçu de la situation. en cascade et de nombreuses défaillances en matière d’application de la loi qui a précédé la fusillade du 13 juillet lors du rassemblement de Butler, en Pennsylvanie, où Trump a été touché à l’oreille par des coups de feu. Un participant au rassemblement a été tué dans la fusillade et deux autres ont été blessés.

Les membres de la Chambre et du Sénat se sont demandé à plusieurs reprises pourquoi les services secrets, une agence chargée de protéger Les plus hauts dirigeants du pays n’ont pas fait un meilleur travail de communication avec les autorités locales pendant le rassemblement électoral, en particulier lorsqu’il s’est agi de sécuriser le bâtiment qui était largement considéré comme une menace pour la sécurité, mais qui a finalement été laissé si sans protection que le tireur Thomas Matthew Crooks a pu grimper et tirer.

Dans leur rapport, les législateurs se concentrent sur « les lignes de communication fragmentées et les chaînes de commandement peu claires » entre les services secrets, l’État de Pennsylvanie et la police locale, mais attribuent la majorité de la responsabilité aux services secrets pour la rupture de la sécurité.

« Les forces de l’ordre fédérales, étatiques et locales auraient pu engager Thomas Matthew Crooks à plusieurs moments cruciaux », indique le rapport. Les législateurs ont ajouté que tout au long de l’après-midi, « alors que le comportement de Crooks devenait de plus en plus suspect, des lignes de communication fragmentées ont permis à Crooks d’échapper aux forces de l’ordre » et de grimper sur le toit non sécurisé où il finirait par ouvrir le feu.

« En termes simples, les preuves obtenues par le Groupe de travail à ce jour montrent que les événements tragiques et choquants du 13 juillet étaient évitables et n’auraient pas dû se produire », poursuit le rapport.

Les conclusions préliminaires sont tirées de milliers de pages de documents, de près de deux douzaines d’entretiens transcrits avec des responsables de l’État et locaux ainsi que d’une série de briefings classifiés et non classifiés de hauts responsables des services secrets et du FBI.

Le rapport n’innove guère, car l’échec de la réponse des services secrets a déjà été documenté par une commission indépendante, un rapport intérimaire du Sénat ainsi que des témoignages au Congrès et des enquêtes dans les médias. Le rapport de la Chambre, comme d’autres avant lui, n’identifie pas les individus spécifiques qui pourraient être blâmés.

Mais l’Associated Press a déjà rapporté qu’au moins cinq agents des services secrets avaient été affectés à des fonctions modifiées. La directrice des services secrets de l’époque, Kimberly Cheatle, a démissionné peu après la fusillade, disant qu’elle assumait l’entière responsabilité de cette erreur.

Le groupe de travail – composé de sept républicains et six démocrates – a présenté certaines des conclusions du rapport lors d’une audience publique le mois dernier. Les législateurs déclarent qu’ils envisagent de publier un rapport final, comprenant des recommandations pour éviter de futures tentatives d’assassinat contre des candidats politiques, d’ici la mi-décembre.

Le groupe de travail a également commencé à enquêter sur la deuxième tentative d’assassinat de Trump le mois dernier, au cours de laquelle un homme armé d’un fusil campé devant l’un de ses terrains de golf cours dans le sud de la Floride.