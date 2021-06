Des échantillons d’écouvillons Covid-19 peuvent désormais être collectés à partir de vos écrans mobiles

Une équipe de chercheurs a mis au point une méthode précise, non invasive et peu coûteuse de dépistage du Covid-19 à l’aide d’échantillons prélevés sur les écrans de téléphones portables. L’équipe dirigée par des chercheurs de l’University College London a analysé des écouvillons provenant d’écrans de smartphones plutôt que directement de personnes, et a découvert que les personnes testées positives par les PCR par écouvillonnage nasal régulier étaient également positives lorsque des échantillons étaient prélevés sur des écrans de téléphone. La nouvelle méthode – connue sous le nom de Phone Screen Testing (PoST) – a détecté le virus Covid-19 sur les téléphones de 81 à 100% des personnes contagieuses avec une charge virale élevée, suggérant qu’elle est aussi précise que les tests de flux latéral d’antigène. Le PoST est un test environnemental, plutôt qu’un test clinique, et il est à la fois non invasif et moins coûteux qu’un écouvillonnage nasal traditionnel PCR. Cela signifie non seulement qu’il convient au déploiement dans les pays à faible revenu, mais qu’il supprime également l’inconfort des options de test Covid-19 actuelles, augmentant potentiellement le recours aux tests réguliers parmi la population générale.

En outre, l’échantillonnage PoST prend moins d’une minute et ne nécessite pas de personnel médical, ce qui facilite l’adoption massive dans les grandes installations et les applications à grande échelle, ont déclaré les chercheurs. Les résultats sont publiés dans la revue eLife.

« Comme beaucoup, j’étais très inquiet de l’impact économique et social que la pandémie laisserait derrière moi, en particulier dans les pays à faible revenu. Nous savions que le seul moyen efficace d’arrêter la propagation est de tester régulièrement autant de personnes que possible, mais cela ne se produisait pas car c’est trop cher et inconfortable », a déclaré Rodrigo Young de l’Institut d’ophtalmologie de l’UCL, qui a dirigé la recherche à Diagnostic Biotech, une startup chilienne.

« Nous avons immédiatement su que c’était quelque chose de spécial, car la PoST est une méthode qui non seulement rendrait les tests de masse Covid-19 beaucoup plus faciles, mais pourrait également être utilisée pour contenir les épidémies de nouveaux virus naturels et artificiels, afin d’éviter de futures pandémies », il ajouta.

