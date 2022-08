Des échantillons d’eaux usées à l’extérieur de New York suggèrent une propagation communautaire

La poliomyélite a été trouvée dans des échantillons d’eaux usées prélevés dans deux comtés à l’extérieur de New York, indiquant que le virus se propage dans la communauté, selon les responsables de la santé de l’État.

Des échantillons d’eaux usées prélevés à deux endroits différents dans le comté d’Orange en juin et juillet ont été testés positifs pour le virus, selon le département de la santé de l’État de New York.

Les découvertes surviennent après qu’un adulte non vacciné du comté de Rockland a contracté la poliomyélite, a souffert de paralysie et a dû être hospitalisé le mois dernier. La poliomyélite a ensuite été découverte dans des échantillons d’eaux usées du comté de Rockland. Le comté de Rockland est voisin du comté d’Orange.

“Ces découvertes environnementales – qui indiquent en outre une propagation potentielle dans la communauté – en plus du cas de polio paralytique identifié parmi un résident du comté de Rockland, soulignent l’urgence pour chaque adulte et enfant de New York de se faire vacciner contre la polio, en particulier ceux de la grande région métropolitaine de New York. “, ont déclaré les responsables de la santé de New York.

La souche de poliomyélite attrapée par l’adulte du comté de Rockland suggère que la chaîne de transmission n’a pas commencé aux États-Unis. La souche contractée par l’individu est utilisée dans le vaccin antipoliomyélitique oral, qui contient une version bénigne du virus qui peut encore se répliquer. Cela signifie que les personnes qui reçoivent le vaccin oral peuvent transmettre le virus à d’autres.

Mais les États-Unis n’ont pas utilisé le vaccin antipoliomyélitique oral depuis plus de 20 ans. Les États-Unis utilisent un vaccin antipoliomyélitique inactivé qui est administré par injection dans la jambe ou le bras. Le vaccin utilise une souche virale non réplicative, ce qui signifie que les personnes qui reçoivent le vaccin ne peuvent pas infecter d’autres personnes.

Le cas de poliomyélite à New York est génétiquement lié à l’échantillon d’eaux usées du comté de Rockland ainsi qu’à des échantillons de la grande région de Jérusalem en Israël et de Londres au Royaume-Uni. Les autorités sanitaires du Royaume-Uni ont déclaré un incident national en juin après avoir détecté la poliomyélite dans des échantillons d’eaux usées de Londres.

“Les New-Yorkais doivent savoir que cela n’implique pas que le cas individuel identifié dans le comté de Rockland, à New York, a des antécédents de voyage en Israël ou au Royaume-Uni”, a déclaré le département de la santé de l’État de New York.

Aucun cas de poliomyélite n’est apparu aux États-Unis depuis 1979 et le pays est considéré comme exempt de poliomyélite depuis lors, selon les Centers for Disease Control and Prevention. La poliomyélite a provoqué une peur généralisée dans les années 1940 avant que les vaccins ne soient disponibles. Le virus a désactivé plus de 35 000 personnes chaque année pendant cette période, selon le CDC.

Mais une campagne de vaccination réussie dans les années 1950 et 1960 a considérablement réduit le nombre d’infections. Des cas de poliomyélite sont toujours signalés aux États-Unis, mais ils sont liés à des voyageurs qui introduisent le virus dans le pays. Le cas dans le comté de Rockland est la première fois que les États-Unis confirment une infection depuis 2013. L’État de New York a confirmé une infection pour la dernière fois en 1990.