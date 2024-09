Des échantillons d’eau testés après un déversement de mousse anti-incendie dans le Maine, en dessous des lignes directrices pour les produits chimiques dangereux

BRUNSWICK, Maine– Les responsables de l’environnement du Maine ont déclaré que tous les échantillons d’eau analysés jusqu’à présent à la suite du plus grand déversement accidentel de mousse anti-incendie enregistré dans l’État étaient inférieurs aux directives relatives aux produits chimiques potentiellement dangereux.

Un système d’extinction d’incendie dans un hangar de l’aéroport exécutif de Brunswick libéré plus de 1 400 gallons (5 300 litres) d’émulseur mélangés à 50 000 gallons (190 000 litres) d’eau dans l’ancienne base navale le 19 août. Le rejet a déclenché une enquête et a également suscité un avertissement du Maine Center for Disease Control and Prevention pour limiter consommation de poissons d’eau douce provenant des plans d’eau voisins.

La mousse contenait des produits chimiques appelés PFAS qui sont associés à des problèmes de santé, notamment le cancer. La mousse a été retirée après l’accident.

Le Département de la protection de l’environnement du Maine a échantillonné 34 réserves d’eau dans la zone du déversement et a contacté les propriétaires pour discuter des résultats, a annoncé l’agence jeudi. Les réserves d’eau seront testées tous les trois mois pendant un an, a indiqué l’agence.

Le département a également évalué huit séries de résultats sur les eaux de surface du bassin versant voisin et a constaté que les concentrations continuent de baisser, a indiqué l’agence dans un communiqué.

« Les niveaux de PFAS dans le bassin versant ne sont pas encore revenus aux concentrations d’avant le déversement et les analyses des eaux de surface continueront de suivre les tendances », indique le communiqué du département.

Les substances per- et polyfluoroalkyles, ou PFAS, se trouvent dans tout, du emballage alimentaire pour vêtements. L’Agence de protection de l’environnement l’année dernière limites proposées sur les produits chimiques présents dans l’eau potable.

Certains services d’incendie ont également commencé à éliminer progressivement l’utilisation de mousse contenant des PFAS, craignant que les produits chimiques ne s’infiltrent dans les eaux souterraines et puissent mettre les pompiers en danger. Les PFAS sont souvent décrits comme des produits chimiques éternels, car certains ne se dégradent pas naturellement et sont considérés comme capables de persister indéfiniment dans l’environnement.

Le ministère de la Protection de l’environnement du Maine a déclaré que des résultats de sol ont également été reçus de quatre zones identifiées comme étant les plus susceptibles d’être touchées par le dégagement de mousse ou présentant le plus grand risque d’exposition potentielle pour les utilisateurs récréatifs. Un examen préliminaire des résultats montre que certains PFAS ont été détectés dans tous les sols testés, a indiqué le département. Une évaluation complète des analyses de sol est toujours en cours, a indiqué le département.

Le ministère a déclaré que le traitement des échantillons de tissus de poissons et de crustacés prendrait plus de temps. Les avis contre la consommation de poisson d’eau douce provenant des plans d’eau voisins sont restés lundi sur le site Web du Maine CDC.

Le CDC du Maine a déclaré qu’il conseille aux résidents de s’abstenir de toute activité récréative telle que la natation et la navigation de plaisance qui pourrait entraîner un contact avec la mousse ou les eaux affectées jusqu’à ce que les effets de la libération de mousse sur les plans d’eau de la région aient été soigneusement évalués.