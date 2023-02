Des échantillons de sol de La Salle sont testés à des niveaux «acceptables» après l’incendie de Carus, selon un expert – Shaw Local

Les niveaux de sol à La Salle continuent d’être testés à des niveaux acceptables après la libération d’un produit chimique lors de l’incendie de Carus le 11 janvier, selon un consultant tiers engagé par la ville.

L’ingénieur en environnement Brad Brown de Brownfield Engineering a testé 16 échantillons de terre végétale, deux échantillons d’eau et un échantillon granulaire. Alors que les échantillons de sol ont été testés à des niveaux normaux, un échantillon d’eau prélevé sur le ruissellement du toit a trouvé des niveaux élevés de produit chimique qui dépassaient les niveaux d’eau potable.

Les échantillons de sol ont été prélevés dans les maisons et les parcs les plus touchés par la libération du produit chimique, le permanganate de potassium, de l’incendie de Carus et censés être représentatifs de l’ensemble de la région, a déclaré le greffier adjoint Brent Bader. Les échantillons d’eau et de granulés ont été fournis par des résidents spécifiques concernés qui souhaitaient des tests supplémentaires.

Brown a déclaré que les résultats des échantillons de sol sont de «bonnes nouvelles» et il ne recommande aucun autre test de la couche arable. Il a refusé de parler de tout problème de sécurité concernant l’échantillon d’eau élevé et l’échantillon granulaire, qui s’est révélé être du permanganate de potassium sous sa forme pure. Brown a refusé de parler de tout problème de santé, affirmant que son expertise portait sur les tests et non sur la toxicologie.

Sonya Lunder, conseillère principale en toxicologie pour le Sierra Club américain, un groupe environnemental à but non lucratif, s’est entretenue avec Shaw Local News Network le 13 janvier, immédiatement après les conséquences de l’incendie de Carus. Elle a déclaré que le produit chimique, bien que non toxique et utilisé dans l’eau potable, est toujours un produit chimique corrosif qui peut causer des dommages à des concentrations élevées.

Lunder a déclaré qu’à des concentrations extrêmement élevées, le permanganate de potassium peut provoquer une brûlure des poumons en cas d’ingestion ou une brûlure de la peau. Elle a déclaré que lors d’un événement, tel que l’incendie de Carus, il est hautement improbable qu’un tel dommage se produise. Au fil du temps, la pluie et la neige réduisent encore plus le risque de dommages en diluant le matériau, a déclaré Lunder.

Les résidents se réunissent le lundi 6 février 2023 à l’hôtel de ville de La Salle pour entendre la présentation de l’ingénieur en environnement Brad Brown sur les niveaux de sol et d’eau à la suite de l’incendie de Carus Chemical. (Olivia Doack)

Pour certains résidents, le produit chimique reste visible et a endommagé les gouttières, les toits, les allées et d’autres parties des maisons.

Plus d’une douzaine de résidents ont exprimé des questions et des préoccupations à la suite de la présentation de Brown lors de la réunion du conseil municipal de lundi, et beaucoup d’autres se sont assis et ont écouté. La conversation s’est poursuivie depuis la réunion du conseil du 24 janvier, au cours de laquelle les habitants ont critiqué la ville pour sa réponse à l’incendie et ont soulevé des préoccupations environnementales et sanitaires.

La résidente Brianne Hicks vit dans un quartier très touché et a apporté un filtre à air qui, selon elle, est devenu noir après l’incendie. Elle a demandé au conseil comment elle pouvait savoir si elle et les autres résidents étaient en sécurité.

Bader a déclaré qu’il n’avait pas l’expertise pour dire à Hicks et aux autres résidents s’ils étaient en sécurité. Il a déclaré que le rôle de la ville est de connecter les résidents aux experts – IEPA, US EPA, IDNR, le département de la santé et autres – et de communiquer autant d’informations que possible aux résidents.

« Je ne peux pas te dire que tu es en sécurité, je n’ai pas les connaissances pour te le dire. Tout ce que nous pouvons faire, c’est faire venir les experts », a déclaré Bader. « Aucune de ces organisations ne nous a dit qu’il y avait un problème important. S’il y en avait, je serais la première personne à vous le dire.

“Malheureusement, en tant que ville, en tant que votre conseil, nous ne pouvons que faire circuler l’information parce que nous n’avons pas les réponses”, a déclaré le maire Jeff Grove. “Nous allons être ici, nous allons écouter les préoccupations, mais nous n’avons pas les réponses.”

D’autres résidents, comme le père de Brianne Hicks, Jamie, ont déclaré qu’ils ne faisaient pas confiance aux conclusions de l’EPA, citant des décisions rapides pour déterminer que les niveaux du sol, de l’air et de l’eau étaient sûrs. Jamie a également déclaré que l’EPA n’avait pas retourné ses appels ni donné les résultats des tests depuis son domicile.

Grove a encouragé les résidents à faire confiance aux conclusions de l’EPA et Brown, affirmant qu’il se sentait à l’aise avec l’exactitude des conclusions.

“Je serais à l’aise d’aller chez vous, de boire votre eau et de laisser mon chien utiliser votre jardin”, a déclaré Grove.

Brown a déclaré qu’il continuerait à travailler avec la ville pour effectuer des tests supplémentaires si nécessaire. Les idées des résidents pour les tests à l’avenir comprenaient le prélèvement d’un plus grand nombre d’échantillons d’eau et l’espacement des tests dans le temps pour surveiller les niveaux.

Le procureur de la ville, James McPhedran, a déclaré que la ville avait embauché Brown pour aider à apaiser les inquiétudes des résidents et effectuer des tests supplémentaires pour vérifier les conclusions de l’EPA.

“La ville voulait faire un investissement pour les citoyens et faire un pas en votre nom”, a déclaré McPhedran, ajoutant plus tard, “Vous avez beaucoup plus d’informations qu’avant (lundi). Rien n’est blanchi, rien n’est caché. La ville va être transparente à ce sujet et aider le public autant qu’elle le peut.