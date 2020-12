Des échantillons de roche et de sol de la lune ont atterri avec succès sur Terre pour la première fois en plus de quatre décennies. Plus tôt dans la journée, le média appartenant au gouvernement chinois, Xinhua, a rapporté que la mission lunaire Chang’e-5 du pays avait atterri avec succès sur Terre avec des échantillons lunaires à bord, faisant de la Chine le troisième pays à avoir jamais collecté des échantillons lunaires, et aussi le premier. 44 ans après que la Russie ait réalisé cet exploit lors de sa mission sans pilote Luna 24 en 1976. Cette réalisation rappelle la course à l’espace des années 1960 et 1970, qui a conduit à des réalisations sans précédent de la Russie et des États-Unis dans les missions spatiales.

Le 24 novembre, quatre engins spatiaux individuels sans pilote ont été lancés vers la lune par la Chine. Les quatre comprenaient un module d’atterrissage, un module d’ascension, un module orbital et un module de rentrée. Le 1er décembre, les modules d’atterrissage et d’ascension se sont posés sur la surface de la lune et y ont percé pour soulever de la poussière et des roches et les ont rassemblés dans des conteneurs à l’intérieur. Suite à cela, le module d’ascension a décollé de la lune pour rejoindre les deux modules restants en orbite autour de la lune. Pendant le voyage de retour, les échantillons de lune ont été transférés du module d’ascension au module de rentrée, qui a ensuite réintégré l’atmosphère terrestre et a atterri en Mongolie plus tôt dans la journée.

L’objectif de la collection de matériaux de surface lunaire serait d’étudier une partie de la lune appelée «Oceanus Procellarum», qui serait beaucoup plus lisse que le reste de la surface lunaire. Les scientifiques pensent que la différence de terrain peut être liée à l’activité volcanique sur la surface lunaire, une activité qui s’est produite assez récemment – à l’échelle de l’espace-temps. En conséquence, l’étude des échantillons de lune collectés dans cette région aidera les scientifiques à mieux comprendre la surface lunaire ainsi que plus de détails concernant son interaction avec la Terre.

Cependant, il n’est pas clair à ce jour de savoir combien de matériau de surface lunaire Chang’e-5 a réussi à collecter. Avant le lancement, la Chine aurait ciblé la collecte de jusqu’à 4 kg de roches lunaires dans le but de mener des expériences et des études prolongées. Jusqu’à présent, seuls les États-Unis ont réussi à mener une mission habitée sur la lune pour collecter des échantillons de roches lunaires, lors des missions emblématiques d’Apollo entre 1969 et 1972.