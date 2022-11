Des échantillons d’appareils photo Galaxy S23 Ultra apparaissent, par rapport à S22 Ultra et Pixel 7 Pro

Fuite Univers de glace a accès à un Samsung Galaxy S23 Ultra ou au moins à des échantillons d’appareil photo d’un. Le leakster partageait auparavant une comparaison avec le S22 Ultra actuel, mais il était difficile de faire la tête ou la queue de l’image. Maintenant, le chat a publié trois images, entraînant le Google Pixel 7 Pro dans le combat.

Les images sont à nouveau recadrées à partir de la photo complète, mais au moins cette fois, le sujet est plus reconnaissable – une citrouille. Voici les trois images, montrant les Galaxy S23 Ultra, S22 Ultra et Pixel 7 Pro :











Comparatif appareil photo : Galaxy S23 Ultra • S22 Ultra • Pixel 7 Pro

Le traitement d’image dans l’image de gauche est clairement dans le style Samsung avec les couleurs plus saturées. Cependant, la texture de la citrouille est plus nette que celle du produit phare du Galaxy 2022 et dépasse également l’offre de Google. Remarque : vous pouvez appuyer sur le bouton Comparer à droite et choisir deux images pour les afficher en tête-à-tête.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra aura un capteur d’image 200MP (pixels 1/1,3″, 0,6µm) et il aura trois modes de prise de vue : 12MP (par défaut), 50MP et le 200MP complet. Les résolutions exactes selon Glace sont 4 000 x 3 000 pixels, 8 160 x 6 120 et 16 320 x 12 240.

Notez que le regroupement 16 à 1 d’un capteur de 200 MP devrait donner une image de 12,5 MP. Cependant, Samsung semble réduire d’un demi-mégapixel pour atteindre même 12MP. L’effet sur le champ de vision devrait être minime.

De plus, le capteur 200MP aura essentiellement la même taille que celui du S22 Ultra (108MP, 1/1,33″) mais sera derrière une ouverture légèrement plus lumineuse – f/1,7 contre f/1,8. Univers de glace a fait l’éloge des performances du S23 Ultra dans le noir mais n’a pas encore partagé de photos.

Les avertissements habituels s’appliquent – la série Galaxy S23 est dans des mois (elle devrait arriver dans les magasins le 17 février), donc l’équipe Samsung qui y travaille a encore des mois pour peaufiner l’appareil photo. L’image ci-dessus peut ne pas être représentative du résultat final.

