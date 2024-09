Des ECG à l’IA, les progrès dans le diagnostic et le traitement des maladies cardiaques et comment les prévenir

Aujourd’hui, vous pouvez porter une montre intelligente qui mesure votre tension artérielle, votre fréquence cardiaque et vos niveaux de saturation en oxygène, ainsi que des écouteurs qui vous transmettent directement les informations. Nous avons parcouru un long chemin dans la surveillance de la santé cardiaque.

À la fin du XIXe siècle, les choses étaient beaucoup plus envahissantes ; des scientifiques examinant l’activité cardiaque d’un patient ont percé les muscles cardiaques avec des fils. Le premier appareil d’électrocardiogramme (ECG ou ECG) non invasif n’est apparu que bien plus tard.

Il fonctionne en plaçant des électrodes sur de petites zones collées sur la peau à des endroits situés sur la poitrine, les bras et les jambes. Ils sont reliés par des fils à une machine qui mesure, interprète et imprime un graphique de l’activité électrique du cœur.

Au début du 20e siècle, ces machines étaient énormes et pouvaient peser plus de 250 kg (550 lb). Aujourd’hui, les appareils ECG portables peuvent peser moins de 2 kg. Ou vous pouvez vérifier cette montre intelligente.

La cardiologie a parcouru un long chemin en peu de temps, grâce aux progrès technologiques qui facilitent plus que jamais la détection et le traitement des problèmes cardiaques. L’intelligence artificielle est désormais exploitée dans le domaine de la santé cardiaque. Photo : Shutterstock

La cardiologie en tant que spécialité médicale est relativement nouvelle. De nombreux médecins l’ont poussé à le faire. Au XVIIe siècle, William Harvey décrit le cœur et la circulation ; en 1816, le médecin et musicien français René Laennec invente le stéthoscope.