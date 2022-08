Des eaux usées non traitées sont à nouveau rejetées dans le port, selon Halifax Water

Halifax Water demande à nouveau aux gens de rester à l’écart du port d’Halifax et de tirer moins la chasse d’eau.

Dans un communiqué de presse dimanche soir, le service public a déclaré qu’une défaillance de la pompe à eaux usées provoquait le rejet d’eaux usées “filtrées mais non traitées” dans le port.

“Il est fortement conseillé aux résidents et aux visiteurs de ne pas se baigner ou de participer à des activités récréatives nécessitant un contact avec l’eau dans le port d’Halifax jusqu’à nouvel ordre”, indique le communiqué.

Le service public demande aux habitants de Larry Uteck, de Park West, de Clayton Park, de Fairview et de certaines parties de l’ouest et du nord d’Halifax de réduire la quantité d’eau ils tirent la chasse d’eau et versent dans leurs égouts.

Halifax Water demande aux clients des zones mises en évidence de réduire la quantité d’eau qu’ils rincent et versent dans leurs égouts. Cela aidera à minimiser la quantité potentielle d’eaux usées rejetées dans l’environnement, selon le service public. (Eau d’Halifax)

“Cela aidera à minimiser la quantité potentielle d’eaux usées rejetées dans l’environnement.”

Cela survient un peu plus d’une semaine après que le service public a déclaré que sa pompe d’eaux usées de la rue Duffus était revenue à un fonctionnement normal après qu’une autre panne a provoqué l’écoulement d’eaux usées non traitées et d’eaux pluviales dans le port.

Une pompe de l’installation a été remplacée après cette panne, a déclaré le porte-parole de Halifax Water, Jake Fulton.

“Cette pompe remplacée rencontre maintenant des problèmes et nos équipes travaillent aussi rapidement et en toute sécurité que possible pour la remettre en service”, a déclaré Fulton.

Fulton a déclaré qu’il était trop tôt pour dire ce qui avait causé les problèmes avec la pompe de remplacement, et il n’a pas pu fournir d’estimation du moment où le problème serait résolu.

Halifax Water a déclaré lundi matin qu’elle fournirait une mise à jour lorsqu’elle aurait rétabli le fonctionnement normal du système d’assainissement.

“Pour assurer la sécurité de nos communautés et de notre personnel, veuillez maintenir une distance de sécurité lorsque le personnel ou les sous-traitants de Halifax Water travaillent dans votre région”, a déclaré le service public.