Des eaux agitées pour l’emblématique Staten Island Ferry de New York

NEW YORK (AP) – La navigation a été difficile cet été pour le Staten Island Ferry, une autre institution emblématique de New York qui a été secouée par les ondulations de la pandémie de coronavirus.

Tout au long de l’été, le service sur les gros bateaux orange qui transportent les navetteurs et les touristes touristiques a été périodiquement réduit en raison du manque de personnel.

Les perturbations ont atteint un pic mercredi, lorsque la ville n’a pu faire fonctionner les ferries qu’une fois par heure, au lieu de l’habituelle toutes les 15 minutes. La flotte de petits ferries de la ville, qui sillonnent les rivières, a été mise en place pour aider les gens à traverser le port de New York.

Les responsables de la ville avaient imputé les réductions de services antérieures en juillet à un trop grand nombre de travailleurs atteints de COVID-19. Mercredi, le maire Eric Adams a déclaré qu'”une part importante” de la main-d’œuvre ne s’était pas présentée au travail et a suggéré que cela était lié à un conflit de travail.

Le syndicat qui représente les capitaines, les ingénieurs et les autres membres d’équipage a contesté la caractérisation par le maire de la pénurie de travailleurs comme étant le résultat d’un arrêt de travail. Le COVID-19 n’était pas non plus principalement à blâmer, ont-ils déclaré.

Le vrai problème est que le personnel du ferry diminue depuis des années, en partie parce que les travailleurs n’ont reçu aucune augmentation depuis l’expiration de leur contrat il y a plus de dix ans, a déclaré Roland Rexha, secrétaire-trésorier de la Marine Engineers ‘Beneficial Association.

« La planification a créé le manque de personnel. Personne n’a quitté son emploi. Nous sonnions l’alarme à ce sujet il y a trois ans et le public n’en entend parler que maintenant », a déclaré Rexha, notant que des réductions de service se produisaient depuis des mois avant que la situation n’atteigne son paroxysme mercredi.

Ces jours-ci, alors que même quelques travailleurs doivent s’absenter à cause du COVID-19, il y a peu de collègues qui peuvent remplacer, ont déclaré des responsables syndicaux.

Les membres d’équipage, a déclaré Rexha, ont travaillé six et sept jours d’affilée et régulièrement des journées de 12 heures pour assurer le fonctionnement des ferries.

Le service est revenu à des niveaux plus normaux jeudi, mais le syndicat a prédit des problèmes futurs à moins qu’un nouveau contrat ne soit conclu après plus de 10 ans de négociations infructueuses.

Ce serait une mauvaise nouvelle pour les navetteurs comme Chris McKeon, un travailleur social qui s’est levé plus tôt que d’habitude jeudi pour prendre son ferry pour Manhattan à cause des perturbations. Mercredi, il a dû attendre 90 minutes pour un ferry après avoir raté de peu l’un des rares voyages en cours.

“C’est horrible. Le personnel est surchargé de travail sans contrat depuis environ 11 ans », a-t-il déclaré, faisant écho aux plaintes du syndicat.

Le ferry gratuit, qui passe devant la Statue de la Liberté lors de son voyage entre Staten Island et Manhattan, transportait plus de 20 millions de passagers par an en période pré-pandémique.

Comme d’autres formes de transport à New York – comme les métros et la flotte de taxis – il ne s’est pas encore remis de la pandémie, car de nombreux travailleurs continuent de rester à l’écart des tours de bureaux de Manhattan certains ou tous les jours de la semaine.

Rexha a déclaré que des réglementations plus strictes pour les capitaines mises en œuvre après un accident de ferry en 2003 ont rendu plus difficile l’obtention de licences. Cet accident a tué 11 personnes après qu’un bateau s’est écrasé à pleine vitesse sur un quai de maintenance.

Selon Rexha, un bassin plus restreint de candidats potentiels et l’attrait de gagner plus d’argent auprès de transporteurs privés tels que des expéditeurs mondiaux ont contribué à la pénurie actuelle.

« C’est un bassin très limité de personnes qui peuvent faire ce type de travail », a-t-il dit. “Et vous ne pouvez pas le faire si vous ne pouvez pas vous permettre de vivre à New York, surtout si l’industrie extérieure paie des salaires bien en dehors de cette fourchette.”

Le maire, un démocrate, a rappelé aux journalistes jeudi que le différend contractuel remontait à il y a deux administrations, à l’époque où Michael Bloomberg était maire, mais il a juré de s’attaquer au problème.

« Je suis maire depuis sept mois. C’est quelque chose dont j’ai hérité. Cela a été porté à mon attention hier, et nous allons essayer de résoudre les problèmes afin que nos habitants de Staten Island ne se voient pas refuser leurs services », a-t-il déclaré.

