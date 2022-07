Des e-mails révèlent les détails du plan des faux électeurs de Trump

M. Epshteyn, selon les courriels, était un point de contact régulier pour John Eastman, l’avocat dont le plan visant à faire dérailler la certification par le Congrès du résultat du collège électoral le 6 janvier 2021, a été adopté par M. Trump.

Principales révélations des audiences du 6 janvier

M. Epshteyn a non seulement présenté et transmis à M. Giuliani la proposition détaillée pour le 6 janvier préparée par M. Eastman, mais il a également traité les questions sur la façon de payer M. Eastman et a pris les dispositions nécessaires pour qu’il visite la Maison Blanche le janv. 4, 2021, les e-mails montrent.

C’était le jour de la réunion du bureau ovale au cours de laquelle M. Trump et M. Eastman ont fait pression en vain sur M. Pence pour qu’il adopte le plan – un échange dont ont été témoins les deux principaux assistants de M. Pence, Marc Short et Greg Jacob, qui ont tous deux témoigné en dernier. semaine au grand jury fédéral enquêtant sur l’assaut contre le Capitole et ce qui y a conduit.

Les e-mails soulignent à quel point le travail de fond pour trouver des moyens de contester les pertes de M. Trump dans les États du champ de bataille a été effectué par Mike Roman, directeur des opérations du jour du scrutin pour la campagne de M. Trump.

M. Epshteyn et M. Roman, selon les e-mails, se sont coordonnés avec d’autres qui ont joué un rôle dans le conseil de M. Trump. Parmi eux se trouvaient les avocats Jenna Ellis et Bruce Marks ; Gary Michael Brown, qui a été directeur adjoint des opérations du jour du scrutin pour la campagne de M. Trump ; et Christina Bobb, qui travaillait à l’époque pour One America News Network et travaille maintenant avec le PAC de M. Trump.

Les e-mails n’ont apparemment pas été partagés avec les avocats du bureau du conseiller juridique de la Maison Blanche, qui ont indiqué que le plan des “faux électeurs” n’était pas juridiquement valable, ni avec d’autres avocats de la campagne.