Une cache présumée d’échanges de courriels entre des responsables de l’UE et l’Agence européenne des médicaments montre que le régulateur des médicaments n’était pas à l’aise avec l’approbation accélérée des jabs Pfizer et Moderna Covid, a rapporté Le Monde.

L’EMA a affirmé que le contenu des messages, qui avaient été obtenus par des pirates et publiés sur le dark web, avait été falsifié afin de saper la confiance dans les médicaments, sans fournir plus de détails. Cependant, l’agence a reconnu au journal français que les correspondances reflètent «Problèmes et discussions» qui a eu lieu avant la décision d’accorder l’homologation des vaccins. L’agence a déclaré qu’elle ne pouvait pas spécifier quels documents étaient authentiques.

Certains «Discussions» semblent avoir été moins que sympathiques. Par exemple, dans un document daté du 19 novembre, un haut responsable de l’EMA a décrit un « Plutôt tendu, parfois même un peu désagréable » conférence téléphonique avec la Commission européenne concernant le processus d’examen des médicaments. Le fonctionnaire a déclaré qu’il pensait qu’il y avait une « attente » que les vaccins seraient approuvés. Un jour plus tard, le même individu a eu un échange avec l’Agence danoise des médicaments dans lequel il a exprimé sa surprise qu’Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, ait annoncé que les jabs Moderna et Pfizer pourraient recevoir le feu vert avant la fin de l’année.

« Il y a encore des problèmes avec les deux, » le fonctionnaire anonyme de l’EMA noté dans la correspondance divulguée.

Selon Le Monde, les documents piratés détaillent principalement les problèmes que l’EMA avait avec le médicament Pfizer / BioNTech. Le régulateur avait apparemment trois « problèmes majeurs » avec le vaccin: certains sites de fabrication utilisés pour sa production n’avaient pas encore été inspectés, les données sur les lots produits à des fins commerciales étaient toujours manquantes et, surtout, les données disponibles ont révélé des différences qualitatives entre les lots commerciaux et ceux utilisés lors des essais cliniques.

L’EMA s’est déclarée particulièrement préoccupée par le dernier point, notant que la production de masse avait diminué la pureté de l’ARN contenu dans le vaccin. Le jab Pfizer utilise un brin d’ARNm, une séquence de molécules qui indiquent aux cellules ce qu’il faut «construire» pour produire un antigène spécifique à la maladie.

Le régulateur européen des médicaments a indiqué qu’il craignait que des méthodes de fabrication moins rigoureuses ne rendent le vaccin moins efficace et sûr. Cependant, Pfizer semble avoir accepté de procéder aux ajustements nécessaires afin de se conformer aux normes de l’EMA.

Malgré ses hésitations, il semble que l’EMA ait compris qu’elle était dans un délai clair. Lors d’un échange de courriels entre collègues de l’agence, un employé a déclaré que l’EMA devait «Accélérer le processus d’alignement [with other agencies], « et les risques encourus «Questions et critiques» de Bruxelles, des médias et du grand public s’il n’a pas accéléré l’approbation.

Le jab Pfizer a été approuvé par l’UE le 21 décembre, tandis que la variante Moderna a reçu le feu vert plus tôt ce mois-ci. Depuis lors, de nombreux rapports ont révélé que les deux médicaments étaient liés à des effets indésirables dans des pays du monde entier, ce qui a incité les autorités sanitaires à enquêter.

