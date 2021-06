Des e-mails montrent que les responsables de Trump et Mark Meadows ont « fait pression sur le ministère de la Justice pour annuler la perte électorale »

TRUMP CÉLÈBRE UN ANNIVERSAIRE EN RÉITÉRANT LA FRAUDE ÉLECTORALE 2020

Donald Trump a fêté lundi son 75e anniversaire en publiant une déclaration qualifiant les élections de 2020 d' »arnaque » et fulminant contre les législateurs républicains pour s’être opposés à lui.

L’ancien président a fait pression sur les républicains de Pennsylvanie en les accusant d’être « stupides, corrompus ou naïfs » et d’agir comme un « démocrate radical de gauche » en refusant de soutenir ses allégations de fraude électorale.

Il a lancé un avertissement aux législateurs alors qu’il réitérait les appels à un audit des votes de l’État et a affirmé que si les sénateurs de l’État du GOP poursuivaient « cette voie de résistance », ils seraient démis de leurs fonctions.

Trump a également insisté à nouveau pour que ce qui « s’est passé à Philadelphie » soit « exposé ».

«Pourquoi le sénateur d’État Jake Corman de Pennsylvanie se bat-il si fort qu’il n’y aura pas d’audit médico-légal de l’arnaque de l’élection présidentielle de 2020?» Trump a déclaré dans un communiqué publié lundi après-midi.

«Corman se bat comme s’il était un démocrate radical de gauche, disant qu’un audit médico-légal de la Pennsylvanie n’aura pas lieu.

«Pourquoi le sénateur David Argall joue-t-il au même jeu? Sont-ils stupides, corrompus ou naïfs ? Que se passe-t-il? » Trump a interrogé.

« D’autres sénateurs d’État souhaitent que cet audit médico-légal ait lieu – immédiatement. Je suis certain que si Corman continue sur cette voie de la résistance, avec son manque de transparence, il sera prioritaire et perdra par grand nombre.

« Ce qui s’est passé à Philadelphie et dans d’autres régions de l’État doit être correctement et légalement exposé. Si ce n’est pas le cas, tout comme avec des frontières ouvertes, nous n’aurons plus de pays ! », a-t-il conclu.