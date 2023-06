Des e-mails explosifs révèlent que le prince Andrew a peut-être menti sur son amitié avec Epstein dans un accident de voiture Interview de Newsnight

DES QUESTIONS ont été soulevées quant à savoir si le prince Andrew a menti sur son amitié avec Jeffrey Epstein après que des e-mails explosifs ont émergé dans une affaire judiciaire.

Des e-mails auraient montré qu’Epstein vantait Andrew, 63 ans, en tant qu’investisseur potentiel en 2011 – bien que le prince ait dit à Emily Maitlis qu’il avait coupé tout contact en 2010.

Les victimes d’Epstein ont renouvelé leurs appels pour qu’Andrew parle au FBI à la lumière des messages.

On ne sait pas si le prince savait que son nom était vanté par son copain pédo.

Mais l’avocat américain Spencer Kuvin, qui représente les victimes d’Epstein, a déclaré que les e-mails suggèrent qu’Andrew n’aurait peut-être pas été « entièrement véridique ».

Il a dit au Miroir: « Il semble que soit Epstein surestimait fortement sa relation avec le prince Andrew, soit que le duc n’ait peut-être pas été entièrement véridique sur la fin de son amitié. »

Les e-mails ont été publiés dans le cadre du procès des îles Vierges américaines contre JP Morgan.

Il est allégué que la banque était « complice des crimes de Jeffrey Epstein ».

Dans un e-mail à JP Morgan daté du 31 août 2011, Epstein aurait présenté Andrew comme un partenaire d’investissement potentiel.

Epstein a écrit: « Il est maintenant autorisé à gagner de l’argent. »

Dans son interview à Newsnight, Andrew a déclaré avoir coupé le contact avec Epstein en décembre 2010, lorsqu’il lui a rendu visite à New York.

Lorsque Maitlis lui a demandé s’il l’avait encore vu ou lui avait parlé, le duc a répondu: « Non. »

L’une des victimes d’Epstein a déclaré: «Les e-mails soulèvent de sérieuses questions.

« Pourquoi Jeffrey le vanterait-il en tant qu’investisseur s’il n’était plus en contact ?

« Cela n’a aucun sens. La plupart des affirmations que le prince a faites à la BBC étaient au mieux discutables, mais la publication des e-mails de Jeffrey rend ses réponses plus incroyables.

« Il doit parler une fois pour toutes au FBI, comme on le lui a demandé.

« Il y a encore des gens qui n’ont pas été traduits en justice qui ont aidé Jeffrey. Nous n’abandonnerons jamais.

Andrew a toujours nié tout acte répréhensible, mais a réglé une affaire d’agression sexuelle civile l’année dernière.

Le règlement lui a épargné une bataille judiciaire humiliante avec Virginia Giuffre pour des allégations selon lesquelles il l’aurait violée et maltraitée à l’âge de 17 ans.

Dans des documents judiciaires, JP Morgan a fait valoir que ce sont les îles Vierges américaines, et non la banque, qui ont permis à Epstein de commettre ses crimes.

Les avocats de la banque ont déclaré que le gouvernement des îles Vierges était complice – laissant des hauts fonctionnaires être achetés par Epstein et travailler avec lui tout en « récoltant les bénéfices de sa richesse ».

Ils ont écrit : « Il leur a donné de l’argent, des conseils, de l’influence et des faveurs. En échange, ils l’ont protégé et même récompensé.

Les avocats ont déclaré que les responsables des îles « protégeaient Epstein, créant les conditions idéales pour que la conduite criminelle d’Epstein continue sans être détectée ».

Une femme appelée Jane Doe a également déposé une plainte contre JP Morgan et Deutsche Bank – affirmant que les deux institutions ont ignoré l’opération d’Epstein en échange de ce qu’il leur apporte des clients fortunés.

Epstein avait 66 ans lorsqu’il s’est suicidé en août 2019 dans une prison de Manhattan où il attendait son procès pour trafic sexuel.

Il avait plaidé non coupable d’avoir abusé sexuellement de dizaines de filles, dont certaines n’avaient que 14 ans.

Le mois dernier, sa tristement célèbre «île pédophile» où il a violé et abusé des victimes mineures a finalement été vendue après plus d’un an sur le marché.

Le milliardaire Stephen Deckoff s’est emparé des deux îles pour 60 millions de dollars, soit moins de la moitié du prix demandé.

Une partie de l’argent versé pour les îles de luxe servira à régler des poursuites et à indemniser les victimes d’Epstein et de ses invités sur l’île.

Et Andrew aurait passé du temps sur l’île idyllique.

Andrew a nié avoir visité Little Saint James dans les îles Vierges – décrit par un avocat des victimes d’Epstein comme un « palais du trafic sexuel ».

