Des drones ukrainiens frappent un pétrolier russe après l’impact d’un navire de guerre

Des drones ukrainiens ont frappé un pétrolier russe en mer Noire près de Crimée tard vendredi soir, selon des responsables russes et une vidéo circulant sur les réseaux sociaux.

Il s’agissait de la deuxième attaque maritime impliquant des drones en une journée, après que l’Ukraine a frappé un grand port russe plus tôt vendredi lors d’une attaque qui a souligné les capacités navales croissantes de Kiev alors que la mer Noire devient un champ de bataille de plus en plus important dans la guerre.

Les attaques font suite à des frappes russes sur les ports ukrainiens après que Moscou se soit retiré il y a près de trois semaines d’un accord clé sur l’exportation de céréales qui permettait à l’Ukraine de vendre des millions de tonnes de céréales sur les marchés mondiaux.

« Le pétrolier Sig … a subi un trou dans la salle des machines près de la ligne de flottaison du côté tribord, probablement à la suite d’une attaque de drone maritime », a écrit l’Agence fédérale russe pour le transport maritime et fluvial sur Telegram, notant qu’il n’y avait pas eu de victimes parmi les 11 membres d’équipage.

Vladimir Rogov, un responsable installé par le Kremlin dans la région partiellement occupée de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine, a déclaré que plusieurs membres de l’équipage du navire avaient été blessés à cause de bris de verre.

Transport de carburant

Un responsable du service de sécurité ukrainien a confirmé à l’Associated Press que le service était à l’origine de l’attaque contre le pétrolier, qui transportait du carburant pour les forces russes. Un drone marin, rempli de 450 kilogrammes de TNT, a été utilisé pour l’attaque, a déclaré le responsable qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à faire des déclarations officielles.

Sans préciser que l’Ukraine était responsable de l’attaque du drone, Vasyl Malyuk, qui dirige les services de sécurité ukrainiens, a déclaré que « de telles opérations spéciales sont menées dans les eaux territoriales de l’Ukraine et sont tout à fait légales ».

De telles explosions, a-t-il dit, sont « une mesure absolument logique et efficace vis-à-vis de l’ennemi ».

L’attaque a brièvement interrompu la circulation sur le pont de Kertch, le pont de 19 kilomètres reliant la Crimée annexée à Moscou à la Russie, ainsi que le transport par ferry.

Des remorqueurs ont été déployés pour aider le pétrolier, qui fait l’objet de sanctions américaines pour avoir aidé à fournir du kérosène aux forces russes combattant en Syrie, selon l’agence de presse russe Tass.

Plus tôt vendredi, une attaque de drone ukrainien a gravement endommagé un navire de guerre russe sur la base navale du pays en mer Noire à Novorossiysk.

Des séquences vidéo vérifiées par Reuters ont montré l’Olenegorsky Gornyak, un navire de débarquement naval, remorqué jusqu’au rivage par un remorqueur, gisant fortement à bâbord.

La frappe précédente de l’Ukraine sur Novorossiysk a interrompu le trafic maritime pendant quelques heures et a marqué la première fois qu’un port commercial russe a été ciblé dans le conflit qui dure depuis près de 18 mois. Le port dispose d’une base navale, de chantiers navals et d’un terminal pétrolier, et est essentiel pour les exportations. Il est situé à environ 110 kilomètres à l’est de la Crimée.