Des drones ukrainiens ciblent des bases militaires profondes en Russie, montrant une portée élargie

Le port naval de Sébastopol en Crimée occupée, qui abrite la flotte russe de la mer Noire, a été secoué par une série d’explosions mystérieuses le 29 octobre. L’Ukraine n’a toujours pas reconnu être à l’origine de l’attaque, mais le président Volodymyr Zelensky, sans en revendiquer le crédit, a annoncé une campagne de financement pour sécuriser “une flotte de drones marins”.

Quelques heures seulement après les explosions en Russie lundi, des responsables ukrainiens ont déclaré que plus d’une douzaine de bombardiers russes avaient décollé de la base aérienne d’Engels-2. Des alarmes anti-aériennes ont retenti à Kyiv, la capitale, et dans d’autres villes. L’armée de l’air ukrainienne a déclaré que plus de 70 missiles avaient été tirés et plus de 60 abattus.

“Malheureusement, nous ne pouvons toujours pas assurer la sécurité complète de notre ciel – il y a eu plusieurs coups sûrs”, a déclaré M. Zelensky dans son discours vidéo nocturne. “Malheureusement, il y a des victimes. À ce jour, il y a quatre personnes tuées par les frappes russes aujourd’hui. »

Au milieu de la volée d’attaques, les restes d’un missile ont été découverts sur le territoire de la Moldavie, à l’ouest de l’Ukraine, a indiqué le ministère moldave des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Le gouvernement du pays a protesté contre les tirs de missiles russes à travers son espace aérien pour atteindre l’Ukraine.

Le gouvernement moldave n’a pas précisé quand le missile, retrouvé dans un verger enneigé à Briceni, une petite ville proche de la frontière avec l’Ukraine, s’y était écrasé, ni s’il avait été tiré par la Russie ou l’Ukraine.

Le mois dernier, un missile de défense aérienne ukrainien, tiré contre un barrage russe, a atterri en Pologne, tuant deux personnes. De tels exemples de violence débordant les frontières de l’Ukraine font planer le spectre d’une extension de la guerre, ce que l’alliance occidentale tient à éviter.