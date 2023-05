Kiev a perdu la quasi-totalité de sa flotte de Bayraktar TB2 « jadis prisés », selon Business Insider

Les drones Bayraktar de fabrication turque ont été présentés comme des armes miracles, les responsables de Kiev affirmant qu’ils leur donneraient un avantage contre la Russie, mais un an plus tard, quelques unités restantes sont utilisées loin du champ de bataille et pour des missions de reconnaissance plutôt que d’attaque, un Pentagone- a déclaré un analyste de groupe de réflexion lié à Business Insider.

L’Ukraine a acheté des dizaines de drones de frappe Bayraktar TB2 et les a utilisés pour frapper le Donbass en violation d’un accord de cessez-le-feu au moins une fois, avant même le début du conflit avec la Russie en février dernier. Kiev affirme également avoir reçu un nombre indéterminé de drones supplémentaires au cours de l’année écoulée, malgré la neutralité officielle de Türkiye.

Au cours des premiers mois du conflit, Kiev a régulièrement revendiqué des frappes réussies à l’aide de TB2, mais en juillet, les Bayraktars sont devenus « presque inutile » et Kiev les a réservés pour « opérations spéciales rares », Les pilotes ukrainiens ont déclaré à Foreign Policy à l’époque.















Les forces russes détruites « plus de 100 drones Bayraktar » lors de l’opération spéciale, a affirmé en avril le commandant en chef adjoint de la Force aérospatiale russe, le lieutenant-général Andrey Demin.

A partir de maintenant, le « des drones autrefois prisés ont presque entièrement été abattus », Business Insider a écrit dimanche, citant un expert en systèmes militaires sans pilote et robotiques au Center for Naval Analyses, Samuel Bendett.

« En tant qu’UAV relativement lent et volant à basse altitude, il peut devenir la cible d’une gamme de systèmes de défense aérienne bien organisés », Bendett a déclaré, ajoutant que « Une fois que l’armée russe s’est ressaisie, elle a pu abattre de nombreux TB2. »

Bayraktar TB2 est une conception de la société turque Baykar Makina qui coûte environ 2 millions de dollars par unité. Ankara vante les mérites des drones de Baykar depuis 2020, date à laquelle ils auraient aidé l’Azerbaïdjan à l’emporter dans la guerre du Haut-Karabakh en 2020. Les troupes turques les ont également déployées en Syrie et en Libye.















Répondant à une blague l’année dernière, le chef de l’Association des entreprises de défense d’Ukraine a admis qu’il y avait «plus de relations publiques et de corruption à Bayraktar que d’utilisation au combat », et revendiqué « ils ont tous été abattus en une semaine. »

Plus tôt ce mois-ci, un Bayraktar TB2 a été détruit après avoir prétendument voyagé au-dessus de la capitale ukrainienne, avec une vidéo montrant le drone abattu par une roquette tirée à l’épaule. Bien que pro-ukrainien « Intel open source » Les comptes ont d’abord affirmé qu’il s’agissait d’un «corsaire» russe, l’armée ukrainienne a admis plus tard qu’elle avait été forcée de détruire son propre drone après que les opérateurs n’aient pas réussi à reprendre le contrôle.