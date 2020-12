Le ministre allemand de la Défense insiste sur le fait que les drones de combat sont essentiels pour défendre les soldats sur le champ de bataille. Les politiciens du SPD, quant à eux, affirment qu’il n’y a pas eu de débat public significatif.

«Nous voulons que les drones de combat protègent la vie de nos soldats», La ministre de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer a déclaré au journal Welt am Sonntag.

Le partenaire de la coalition au pouvoir de la chancelière Angela Merkel, le Parti social-démocrate (SPD), a insisté sur la nécessité d’un débat public plus large. Mais Kramp-Karrenbauer a rejeté cet argument comme « absurde. »

«Nous en débattons depuis huit ans en Allemagne. De larges débats et auditions publics ont eu lieu », elle a dit.

Nous avons établi des principes opérationnels selon lesquels les drones de combat ne peuvent être utilisés que défensivement par la Bundeswehr, c’est-à-dire pour protéger leur propre personnel. La demande de «plus de débat» est solennellement poussée par le SPD.

«Les soldats ne peuvent apparemment pas compter sur le SPD», a déclaré le ministre, évoquant l’opposition du parti à l’achat de drones. Kramp-Karrenbauer, qui dirige l’Union chrétienne-démocrate de Merkel, a déclaré qu’elle cherchait une facture de 25 millions d’euros (30,5 millions de dollars) pour les drones militaires.

Un sentiment similaire a été exprimé plus tôt par l’inspecteur général de la Bundeswehr Eberhard Zorn, qui a également soutenu que les drones étaient « essentiel » pour protéger les troupes au combat. Il a promis que l’avion serait utilisé en stricte conformité avec «Règles et réglementations claires» conçu par le Bundestag.

Le SPD n’a pas semblé convaincu. Le chef de la faction du parti au Bundestag, Rolf Mutzenich, a déclaré au RND que le déploiement de drones de combat était resté un sujet controversé parmi le public et a cité des sondages disant que «La moitié des Allemands» étaient contre l’idée.

Mutzenich a déclaré que des discussions significatives doivent impliquer non seulement les cercles d’experts et le comité parlementaire de la défense, mais également des parties plus larges de la société. «Je voudrais voir un débat plus intense et plus fort dans les églises, entre les syndicats et les ONG», il a dit.

«Alors, espérons-le, les avantages et les inconvénients seraient mieux compris par le public. Cela me dérange que presque tous les experts qui ont leur mot à dire dans les médias soient les militaires, les militaires et la défense, mais jamais les médecins ou le clergé.

Le chef du SPD, Norbert Walter-Borjans, a déclaré au journal Suddeutsche Zeitung au début du mois que toutes les discussions précédentes étaient insuffisantes pour un sujet aussi complexe.

La frontière entre protéger la vie et les membres de nos soldats et tuer quelqu’un avec un joystick est très mince. Si vous voulez une décision compétente, vous devez prendre la sécurité et l’éthique au sérieux.

