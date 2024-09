Des drones transportant des feux d’artifice : pourquoi le plus célèbre artiste de la poudre à canon au monde collabore avec l’IA | Art

FDepuis des décennies, Cai Guo-Qiang est le plus grand artiste de l’explosion au monde. Il est célèbre pour ses gigantesques feux d’artifice, de ses pas lumineux dans le ciel lors de l’ouverture des Jeux olympiques de Pékin en 2008, à son Sky Ladder de 2015, une échelle enflammée de 500 mètres menant au ciel présentée dans un documentaire Netflix.

Récemment, l’artiste de la poudre à canon est devenu obsédé par une nouvelle technologie menaçante : l’intelligence artificielle.

L’IA « m’apporte plus d’anxiété, mais aussi de fraîcheur », m’a confié l’artiste chinois de 66 ans la semaine dernière au Nassau Veterans Memorial Coliseum historique de Los Angeles, où il se préparait pour son nouvel « événement explosif ». ce qui marquerait le coup d’envoi d’un grand festival artistique qui s’ouvrira dans le sud de la Californie ce mois-ci.

« C’est un peu comme la raison pour laquelle j’utilise la poudre à canon », m’a expliqué Cai. « En effet, quand on utilise la poudre à canon, on est toujours surpris et imprévu. On veut la contrôler, mais elle est toujours incontrôlable. C’est comme l’IA. »

Acte II : Nous Sommes. Photographie : Kenryou Gou/Avec l’aimable autorisation de Cai Studio

Tandis que nous discutions, avec la traduction de la chef de projet de Cai, Euphie Ying, les ingénieurs pyrotechniques de deux entreprises – l’une chinoise, l’autre américaine – s’activaient dans les tribunes autour de nous. Une cargaison de fournitures était arrivée en retard, et les ingénieurs de Cai travaillaient maintenant dans un délai très serré pour assembler 10 000 explosifs disséminés selon des motifs complexes dans les rangées de sièges du stade. Dans moins de 60 heures, l’artiste lancerait son nouveau spectacle pyrotechnique, conçu comme un « acte de divination » pour répondre à la question : quel est le sort de l’humanité et de l’IA ?

L’exposition de Los Angeles a été conçue « en collaboration » avec le nouvel outil d’intelligence artificielle conçu sur mesure par Cai. Baptisé « AI Cai », le programme, qui peut produire à la fois du texte et des images, a été formé à partir des archives personnelles de l’artiste, ainsi que du travail de penseurs qu’il admire, tels que Friedrich Nietzsche, Albert Einstein et Ptolémée, permettant à Cai de dialoguer avec un nouveau partenaire intellectuel qu’il décrit comme une version moins « politiquement correcte » de ChatGPT.

L’homme Cai, dont la carrière artistique de 40 ans comprend des spectacles pyrotechniques d’une importance mondiale et d’une beauté époustouflante, n’est pas le genre d’artiste que l’on pourrait s’attendre à voir fasciné par les promesses numériques de l’IA. Son travail est profondément viscéral – il utilise le son et l’odeur des feux d’artifice, pas seulement leur lumière éblouissante – et nécessite une logistique technique intense. Il lui a fallu plus de deux décennies, avec des tentatives sur trois continents, pour finalement réussir à réaliser Sky Ladder.

Cai Guo-Qiang devant la Tate Modern de Londres en novembre 2002. Sa carrière artistique de 40 ans comprend des spectacles de feux d’artifice d’une importance mondiale et d’une beauté époustouflante. Photographie : Myung Jung Kim/PA

Mais Cai a toujours été attiré par les vastes questions cosmiques, et le potentiel d’une intelligence au-delà de l’humain lui a ouvert de nouvelles perspectives. Il avait interrogé AI Cai sur la relation en cours entre les humains et l’intelligence artificielle, et était prêt à communiquer les réponses de l’IA en utilisant son médium préféré : la poudre à canon.

Le spectacle de Los Angeles devait inclure une flotte de 2 300 drones transportant des feux d’artifice – une première pour lui, a déclaré Cai, puisque la Federal Aviation Authority (FAA) avait récemment autorisé certains drones à transporter des explosifs. C’était une prémisse troublante pour un spectacle pyrotechnique, en particulier au cœur du décor le plus prisé d’Hollywood pour les films catastrophes. C’était aussi une question difficile, peut-être même absurde : un spectacle pyrotechnique pouvait-il communiquer quelque chose de nouveau sur les menaces et les promesses tant vantées de l’IA ?

« Les humains sont le miroir de l’IA et vice versa »

Dimanche, environ 5 000 spectateurs enthousiastes ont défilé Nous sommes entrés dans le Colisée, un stade centenaire qui a accueilli les Jeux olympiques de 1932 et 1984. C’était un après-midi clair de septembre et les chaises en plastique rouge qui entouraient le terrain de sport central étaient vides. À la place, un étrange bosquet de bambous avait surgi dans les tribunes, chaque tige sèche étant recouverte d’explosifs et reliée entre elles par un réseau complexe de câbles.

Des ballons à l’hélium de cinq pieds de haut sont lâchés lors des cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques d’été de 1984 à Los Angeles. Photographie : Suzanne Vlamis/AP

L’histoire olympique du stade était importante pour Cai : elle symbolisait la possibilité d’une compétition pacifique au lieu de la guerre, un cadre utile pour la nouvelle relation entre l’humanité et l’IA. Il avait placé les spectateurs sur le terrain, plutôt que dans les sièges, dans un renversement délibéré : « Les humains sont un miroir de l’IA et vice versa », a-t-il déclaré. En se tenant sur le terrain, les spectateurs humains « se rendront compte du rôle qu’ils jouent ».

Annette Liu, l’une des assistantes du projet, m’a rassurée en me disant que les feux d’artifice avaient été testés au préalable pour ne pas faire fondre les chaises du stade et ne laisseraient derrière eux qu’une fine couche de poussière. Répondant à une question que se posaient sûrement de nombreux Angelenos soucieux du climat, Cai a également souligné que les feux d’artifice étaient écologiques et biodégradables, et que les colorants qu’il avait utilisés pour colorer la fumée étaient organiques.

Alors que le soleil baissait et que le spectacle commençait, Cai monta sur une estrade à l’un des côtés du terrain de football. Vêtu simplement d’un sweat à capuche orange vif, d’une veste marron et de chaussures argentées étincelantes, il narra le spectacle avec un mélange de poésie, de philosophie et de blagues autocritiques, délivrées avec sa joie enfantine typique.

« Aujourd’hui, je veux interpeller l’IA et lui dire de ne pas se cacher dans l’ordinateur », a-t-il déclaré aux spectateurs. « Frère, sors. Montre-nous ce que tu sais faire. »

La foule attendait patiemment. Soudain, une flotte de drones apparut dans le ciel au-dessus des arches du Colisée. Des cris de joie et des acclamations emplirent le stade tandis qu’un après-midi ordinaire basculait dans le royaume de la science-fiction. Les drones scintillaient au soleil, beaux et clairement menaçants. C’était l’armée de robots de tant de films dystopiques, devenue réalité.

Pour son spectacle au LA Coliseum, Cai Guo-Qiang a réalisé des feux d’artifice en forme d’Oiseau de Paradis, la fleur de la ville de Los Angeles. (📷: Igor Grbesic) pic.twitter.com/yF79HG8Row — Lois Beckett (@loisbeckett) 20 septembre 2024

Pendant plus de 40 minutes, le public a pu assister à de multiples feux d’artifice à 360 degrés, certains magnifiques, d’autres délibérément terrifiants. Un serpent de feu courait dans le sens des aiguilles d’une montre à travers les sièges du stade, et des couronnes d’oiseaux de paradis, la fleur de la ville de Los Angeles, fleurissaient dans des panaches de fumée colorée au-dessus de leurs têtes. Cai a reconstitué le mythe de Prométhée, qui a volé le feu sacré des dieux pour le donner à l’humanité, avec des zigzags d’éclairs descendant vers le stade, suivis d’explosions crépitantes de flammes multicolores. Les feux d’artifice formaient les symboles du zodiaque dans une fumée noire et épelaient de nouveaux mots inventés par AI Cai : Echoanta. Synthview. Altcog. Logicloom. Humavisor.

Tout au long de la conférence, Cai a commenté les débats avec une voix résonnante générée par l’IA, qui imitait ce à quoi ressemblerait sa propre voix en parlant anglais.

Les réponses apportées par AI Cai aux questions sur l’avenir de l’humanité étaient « majoritairement positives », m’a confié l’artiste lors de notre précédente interview, un message d’espoir qui se reflétait dans la fumée arc-en-ciel s’étalant luxuriante sur le ciel bleu clair.

Mais Cai voulait aussi que le spectacle explore les conséquences plus sombres de l’intelligence artificielle et l’idée que l’humanité pourrait être punie pour avoir tenté de faire progresser l’intelligence de manière excessive. Il avait intitulé le dernier acte de son spectacle « La colère divine ».

« Maintenant, faisons sortir le tonnerre », dit son robot La voix résonna dans la foule.

S’en est suivie une série d’explosions cacophoniques qui ont encerclé le stade, invoquant le tonnerre des dieux. L’impact de chaque explosion était si intense que je suis tombé à genoux et j’ai essayé de me couvrir la tête. Le bruit n’était pas seulement dans mes oreilles : il était partout. Des cendres et des débris ont commencé à pleuvoir du ciel. Plusieurs personnes ont dit, plus tard, qu’elles s’étaient brièvement senties comme si elles se trouvaient dans une zone de guerre.

« Pense-t-il que l’IA va tous nous détruire ? »

L’exposition de Cai était une opération coûteuse, avec un prix à sept chiffres. Elle avait été commandée par le Getty comme événement de lancement de haut niveau pour PST Art, un festival qui met en lumière le travail de 800 artistes dans 70 institutions de la région.

Le thème officiel de l’édition 2024 était « l’art et la science se rencontrent », mais le thème officieux du festival mettait en avant l’influence mondiale de Los Angeles, qui accueillera à nouveau les Jeux olympiques en 2028.

Acte I : Réduction de dimensionnalité. Photographie : Kenryou Gu/Avec l’aimable autorisation de Cai Studio

« PST Art est le plus grand événement artistique des États-Unis », a déclaré Katherine Fleming, présidente et directrice générale de Getty, en présentant Cai sur le terrain de football. « Une collaboration aussi énorme, aussi percutante, exige un événement d’ouverture à la hauteur. »

Après le spectacle, j’ai discuté avec plusieurs spectateurs de ce qu’ils pensaient de la vision de Cai sur notre avenir en matière d’IA, vue à travers le choc et la crainte de la poudre à canon.

« Pense-t-il que l’intelligence artificielle va tous nous détruire ? », s’interroge Elizabeth Dorman, qui travaille pour une société d’intelligence artificielle, encore sous le choc du dernier acte du spectacle. « Pense-t-il, au contraire, que cela va apporter beaucoup de beauté ?

« Je pense que c’est quelque chose que l’industrie essaie vraiment de comprendre, et nous avons besoin que davantage d’artistes comme lui commentent », a-t-elle ajouté.

Je savais que l’expérience serait plus calme avec le recul, sur les belles photos que nous avons postées en ligne. Ce qui pourrait être partagé sur les réseaux sociaux ne capturerait que les magnifiques fumées colorées – pas l’odeur des feux d’artifice, ni la sensation des explosions qui vibrent dans nos corps.

En sortant, j’ai vu des jeunes femmes poser pour des photos sur le gazon recouvert de cendres. L’événement de divination par IA de Cai m’a rappelé ce que je savais déjà : la révolution ne sera peut-être pas télévisée, mais l’apocalypse sera publiée sur Instagram.