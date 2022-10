Des drones suicides attaquent Kyiv une semaine après que la Russie a lancé des frappes à travers l’Ukraine

Des vagues de drones suicides chargés d’explosifs ont frappé la capitale ukrainienne alors que les familles se préparaient à commencer leur semaine tôt lundi, les explosions faisant écho à Kyiv, incendiant des bâtiments et envoyant des personnes se précipiter vers des abris.

Le quartier central de Shevchenko, dans la capitale, fait partie des zones touchées, avec des immeubles d’appartements endommagés et un immeuble non résidentiel en feu, a déclaré le maire de Kyiv, Vitali Klitschko.

Un photographe de l’Associated Press qui tournait des scènes matinales de Kyiv a filmé l’un des drones, son aile en forme de triangle et son ogive pointue clairement visibles sur le ciel bleu. Les drones sont arrivés en plusieurs vagues et ont bourdonné au-dessus de nos têtes avec des bourdonnements de colère provenant de leurs moteurs.

Il n’y a pas eu de nouvelles immédiates de victimes. Les cibles visées par les drones n’étaient pas immédiatement claires, mais les frappes russes de la semaine dernière ont touché des infrastructures, y compris des centrales électriques.

Des publications vidéo sur les réseaux sociaux montraient des drones bourdonnant au-dessus de la capitale et de la fumée s’échappant à la lumière du petit matin. Le bruit de coups de feu soutenus pouvait également être entendu dans un poste, essayant apparemment d’abattre un drone.

Un drone est vu dans le ciel quelques secondes avant de tirer sur des bâtiments à Kyiv lundi matin. (Efrem Lukatsky/Associated Press)

Des explosions ont été entendues dans le même quartier central de Kyiv où une frappe de missile il y a une semaine a fait un trou dans une aire de jeux pour enfants.

Les forces russes ont frappé Kyiv avec des drones Shahed iraniens, a écrit Andrii Yermak, le chef du bureau du président ukrainien, dans un message sur le site de médias sociaux Telegram. La Russie a utilisé à plusieurs reprises les soi-disant drones suicides ces dernières semaines pour cibler les centres urbains et les infrastructures, y compris les centrales électriques.

Les grèves dans le centre de Kyiv étaient devenues rares au cours des derniers mois après que les forces russes n’aient pas réussi à capturer la capitale au début de la guerre. Les grèves matinales de la semaine dernière ont été les premières explosions entendues dans le centre-ville de Kyiv depuis plusieurs mois et ont remis Kyiv ainsi que le reste du pays sur les nerfs alors que la guerre approche de neuf mois.

Les explosions de lundi semblaient se poursuivre, ce que beaucoup craignent de devenir des événements plus courants dans les centres urbains.

Attaques considérées comme des représailles pour le bombardement d’un pont

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les frappes de la semaine dernière étaient des représailles au bombardement d’un pont reliant la péninsule de Crimée au continent russe. Poutine accuse l’Ukraine d’avoir orchestré l’explosion, qui a suspendu la circulation sur le pont et réduit la capacité de Moscou à utiliser le pont pour approvisionner les troupes russes dans les régions occupées du sud de l’Ukraine.

La frappe sur Kyiv intervient alors que les combats se sont intensifiés dans les régions orientales de Donetsk et Louhansk ces derniers jours, ainsi que la poursuite de la contre-offensive ukrainienne dans le sud près de Kherson et Zaporizhzhia. Le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré dans son discours de dimanche soir qu’il y avait de violents combats autour des villes de Bakhmut et Soledar dans la région de Donetsk.

Les médecins aident une femme blessée après qu’un drone a tiré sur des bâtiments à Kyiv. (Efrem Lukatsky/Associated Press)

Les régions de Donetsk et de Louhansk constituent l’essentiel de l’est industriel connu sous le nom de Donbass et étaient deux des quatre régions annexées par la Russie en septembre au mépris du droit international.

Dimanche, le régime soutenu par la Russie dans la région de Donetsk a déclaré que l’Ukraine avait bombardé son bâtiment administratif central dans un coup direct. Aucune victime n’a été signalée.