Des drones sous-marins pour protéger les tombes de milliers de marins qui ont coulé avec leurs navires pendant la Seconde Guerre mondiale

LES tombes aquatiques de milliers de marins qui ont coulé avec leurs navires pendant la Seconde Guerre mondiale seront gardées par des drones sous-marins pour les protéger des pillards déchaînés.

Les carcasses de trois navires de guerre de la Royal Navy coulés dans une bataille féroce de la Seconde Guerre mondiale ont pratiquement disparu après que des plongeurs de sauvetage illégaux aient volé l’acier de qualité supérieure des navires.

L’amiral Radakin a rejoint le secrétaire à la Défense Ben Wallace et le patron de la RAF Air Marshal Mike Wigston pour disperser des pétales sur l’épave de l’USS Arizona, qui a coulé à Pearl Harbor avec la perte de 1 177 vies Crédit : James Breeden pour The Telegraph

Le chef de la marine, l’amiral Sir Tony Radakin, a promis d’utiliser la technologie pour protéger les sites les plus vulnérables et il a qualifié les pilleurs de tombes de « honteux ».

S’exprimant lors d’une visite solennelle à un mémorial américain à Pearl Harbour, où 2 400 Américains ont été tués lors d’une attaque japonaise surprise en 1941, il a déclaré : « Les tombes de guerre doivent être sacro-saints.

« Il y a des milliers de tombes en mer et la protection physique est une tâche énorme », a-t-il ajouté.

« Il n’y a pas de réponses faciles, mais mon aspiration serait qu’à l’avenir, nous utilisions la technologie pour couvrir des tombes de guerre spécifiques et de vastes zones maritimes protégées.

L’amiral Radakin a rejoint le secrétaire à la Défense Ben Wallace et le patron de la RAF Air Marshal Mike Wigston pour disperser des pétales sur l’épave de l’USS Arizona, qui a coulé à Pearl Harbor avec la perte de 1 177 vies.

Il reste le dernier lieu de repos de plus de 900. La Marine teste un drone presque silencieux déguisé en raie manta qui espionnera les sous-marins ennemis et a investi 184 millions de livres sterling dans des sous-marins autonomes de neutralisation des bombes sous-marines.

« Le domaine sous-marin va devenir de plus en plus important », a ajouté le First Sea Lord.

« Le Royaume-Uni a un avantage phénoménal étant l’une des puissances au sommet de ces marines du monde entier qui peuvent opérer de manière très sophistiquée sous l’eau. » Il a déclaré que les sous-marins russes s’étaient beaucoup améliorés, mais a insisté: « Je suis très confiant dans notre avantage dans l’Atlantique Nord. »

Le croiseur lourd HMS Exeter et les destroyers HMS Encounter et HMS Electra ont coulé lors de la bataille de la mer de Java en 1942 avec plus de 200 marins à bord. Ce fut l’une des batailles navales les plus désastreuses de la guerre.

Quatre navires ont coulé lorsque la marine japonaise a maîtrisé les navires britanniques, américains, néerlandais et australiens avec la perte de 2 300 marins – contre seulement 36 du côté japonais.

Une étude des fonds marins a révélé que les épaves avaient été pillées par les équipes de sauvetage parce que l’acier n’est pas contaminé par les retombées radioactives des explosions nucléaires, ce qui le rend très prisé.

Un sous-marin américain, l’USS Perch, aurait également disparu dans son intégralité, ne laissant guère plus que son empreinte sur les fonds marins.

Les navires de guerre et les sépultures de guerre sont protégés par le droit international et la profanation de ces épaves est illégale.

L’amiral Radakin a déclaré que la Royal Navy augmenterait sa présence dans le Pacifique, car un nombre croissant de navires de guerre sont basés en permanence à l’est de Suez pour aider les pays moins puissants à résister à une agression chinoise.